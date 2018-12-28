Спорт

"Золото" Олимпиады, четыре чемпиона мира в боксе и финал ЛЧ: спортивные успехи Украины в 2018 году

Уходящий год наверняка запомнился украинским болельщикам — на крупных турнирах и престижных соревнованиях наши спортсмены были далеко не на последних ролях, а порой и задавали тон в том или ином виде спорта. «ФАКТЫ» решили вспомнить наиболее значимые достижения наших соотечественников, которыми можно по-настоящему гордиться.

Третье зимнее олимпийское «золото» в истории независимой Украины

Громкой сенсацией завершились соревнования по фристайлу на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Единственный представитель Украины в мужской акробатике, 29-летний Александр Абраменко из Николаева, завоевал золотую награду, которая стала для нашей страны всего лишь третьей за времена независимости — на семи «белых» Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступали под желто-синим флагом, только фигуристка Оксана Баюл в Лиллехаммере-1994 и женская сборная по биатлону в Сочи-2014 смогли подняться на высшую ступень пьедестала.

* Александр Абраменко

Первый в истории Украины триумф на Итоговом теннисном турнире

Настоящий прорыв в 2018-м удался первой ракетке Украины, одесситке Элине Свитолиной. Календарный год наша соотечественница завершила эффектным триумфом на Итоговом турнире, который проходил в Сингапуре с участием лучших теннисисток мира, выиграв все матчи и заработав 2,36 миллиона долларов призовых. Триумф Свитолиной, который стал первым в истории для представителя Украины на соревнованиях подобного уровня, позволил ей подняться на четвертое место в женском рейтинге.

* Элина Свитолина с трофеем победительницы Итогового турнира в Сингапуре

Сборная Украины — в элите европейского футбола

В мае столица Украины приняла главный матч самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. На НСК «Олимпийский» в драматическом поединке мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» — 3:1. Участники решающего поединка, а также почетные гости и простые болельщики, остались довольны организацией столь значимого события в мире футбола.

* Мадридский «Реал» празднует победу над «Ливерпулем» на НСК «Олимпийский»

А осенью положительные эмоции украинским поклонникам игры миллионов подарила национальная сборная. Подопечные Андрея Шевченко, выиграв три матча из четырех, стали лучшими в своей группе Лиги наций, которая с нынешнего года проводится под эгидой УЕФА, и в следующем розыгрыше новообразованного турнира выступят уже в элитном дивизионе.

* Сборная Украины по футболу

Лучшая и среди молодежи, и среди взрослых

Настоящий фурор в мире дзюдо произвела юная украинка Дарья Билодид. В сентябре на тот момент 17-летняя киевлянка выиграла взрослый чемпионат мира, а менее чем через месяц стала сильнейшей уже на молодежном мировом первенстве. За свои успехи Дарья была удостоена звания заслуженного мастера спорта Украины, а 2018-й завершила на первом месте в рейтинге лучших дзюдоисток мира.

* Дарья Билодид (в синем) выполняет победный прием

Четыре украинских чемпиона в профессиональном боксе

Сверхуспешным выдался 2018-й для украинских боксеров-профессионалов. Сразу четыре наших соотечественника стали сильнейшими в различных весовых категориях. Абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе стал Александр Усик, его кум Василий Ломаченко объединил пояса WBA Super и WBO в легком весе, Александр Гвоздик стал обладателем титула WBC в полутяжелом весе, а Артем Далакян завоевал WBA в наилегчайшей весовой категории.

* Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик

Елизавета Яхно — лучшая синхронистка мира

Солидный урожай наград собрала 20-летняя уроженка Донецка Елизавета Яхно на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходившем в Глазго (Шотландия). Наша синхронистка завоевала семь медалей различного достоинства — по одной золотой и бронзовой, а также пять серебряных. За свои достижения Яхно была признана Международной федерацией плавания лучшей синхронисткой 2018 года.

* Елизавета Яхно

Ольга Харлан — сильнейшая саблистка мира

Украинка Ольга Харлан стала лучшей фехтовальщицей в сабле по итогам сезона-2017/2018. 28-летняя спортсменка из Николаева ранее дважды, в 2013-м и 2014-м, достигала подобной вершины и вплотную подобралась по количеству завоеванных наград к двум легендарным саблисткам — Мариэль Загунис и Саде Джейкобсон. Кроме индивидуального триумфа, Харлан также стала серебряной призершей в командных соревнованиях на чемпионате Европы, проходившем в Нови-Саде (Сербия).

* Ольга Харлан

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Париже был назван обладатель «Золотого мяча» лучшему футболисту мира по итогам 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter