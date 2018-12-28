Шоу-бизнес

Победителем восьмого сезона популярного шоу «МастерШеф» (СТБ) стал 26-летний Иван Миланович. В суперфинале он победил свою соперницу Анжелу Липскую, приготовив блюда марокканской кухни. С первых месяцев проекта Иван был одним из фаворитов шоу. Бывший волонтер, живущий на Бали, Иван Миланович признался, что «МастерШеф» полностью изменил его жизнь. На проекте он встретил свою любовь, решив остаться в Украине. А через полгода отправится на обучение в лучшую кулинарную школу Парижа.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Иван Миланович рассказал, как его изменил проект и почему ему хотелось покинуть шоу.

— Иван, насколько неожиданной была для вас победа?

— Я шел на проект, имея достаточно серьезные амбиции. Думал, что, как минимум, окажусь в финале. Но, попав на шоу, понял, сколь многого еще не знаю, и о финале уже вспомнил лишь за пару шагов до него. Глобально же задумался о том, что могу победить, когда надел на себя «китель» и вошел в число финалистов.

— В суперфинале вам досталась сильная соперница -Анжела.

— Знаете, пересмотрев суперфинал понял, что этот день прошел для меня как в тумане. Я его слабо помню. У нас с Анжелой была всего одна ночь, чтобы приготовить финальное меню. И я решил просто делать то, что приносит мне удовольствие — рисковать и создавать что-то новое.

— Неужели совсем не нервничали?!

— На суперфинале нет. К тому же я чувствовал поддержку — на эфире присутствовала двадцатка участников «МастерШефа» и моя семья. Так что, даже несмотря на то, что у меня не сразу получился десерт, я чувствовал себя спокойно.

— Почему для суперфинала вы выбрали меню из марокканской кухни?

— Я приехал на «МастерШеф» с Бали и весь сезон участники ассоциировали меня с азиатской кухней. Вот мне и захотелось от этого отойти. Наверное, это был вызов самому себе. Я взял кухню африканской страны, которая строится на совершенно иных техниках, чем азиатская. Решил проявить себя кардинально по-иному.

— Правда, что вас взяли на проект без кастинга?

— На самом деле я мечтал об этом проекте больше года. Подавал свою анкету на седьмой сезон, но не успел по срокам. А на нынешний «МастерШеф» проходил кастинг онлайн. Последние четыре года я жил в Азии и Индонезии. Прилетать в Украину заранее не было смысла. Поэтому я покинул Бали, когда получил приглашение на съемку.

— Что заставило вас кардинально поменять жизнь?

— Наверное, какой-то застой. Я — интернет-маркетолог, работал с известными брендами. Помню, когда несколько лет назад понял, что в моей работе особо двигаться некуда, захотел пожить на море и работать удаленно. И у меня получилось, я переехал на Бали. Но год назад стал себя спрашивать: а что дальше? Просто почувствовал, что нахожусь в эмоциональном застое. И тут проявилось увлечение кулинарией. Приготовление пищи всегда приносило мне удовольствие. Но, надо признать, с профессиональной точки зрения я был «нулевой». Просто хотелось попробовать новую для себя сферу.

— Не жалеете?

— Мне сейчас очень комфортно! Для меня проект «МастерШеф» только начало, впереди учеба в знаменитой парижской школе «Ле Кордон Блю». Именно сейчас чувствую себя в своей тарелке.

Знаете, я готовил с самого детства. В моей семье так сложилось, что у плиты больше стоял отец. В девять лет я и сам уже мог испечь торт. А в 18 — стал жить самостоятельно и, конечно, сам для себя готовил. Со временем меня заинтересовала высокая кухня. Последний год, когда я усиленно готовился к проекту, делал на ужин блюда, которые редко подают даже в самых роскошных ресторанах!

— Известно, что этот проект изменил вашу личную жизнь.

— Действительно, на проекте я встретил девушку, Ольгу, она работала в команде СТБ. Мы сейчас живем вместе. «МастерШеф» в моей жизни все расставил по своим местам. Я принял решение остаться в Украине и не возвращаться в Азию.

— Был момент на проекте, когда вам хотелось все бросить?

— По жизни я альтруист, привык помогать людям, долго был связан с волонтерской деятельностью. А здесь попал в проект, где каждый преследует собственную цель, интересы участников сталкиваются. Был момент, когда мне пришлось полностью поменять поведение. На командных конкурсах я слишком много на себя брал, но проект меня перестроил. Мне пришлось четко разделять конкурс и дружеские отношения, ограничить общение с участниками за кадром. Но я рад, что у меня это получилось.

Были моменты, когда все срывались. Съемки длились четыре месяца с редкими выходными. Мы спали по четыре-пять часов и стали более агрессивными. Самый тяжелый для меня момент был, когда мы представляли блюда перед шеф-поварами. Сами готовили и обслуживали столы. Это было тяжелее, чем суперфинал! Но в такие моменты я вспоминал, зачем приехал на проект. Самое простое было сказать: все, ребята, дальше без меня. Но это удел слабых.

— Будете готовить что-то особенное на Новый год?

— У меня дома вообще простые продукты не водятся. Есть много идей по поводу новогоднего стола, но смогу озвучить их позже. Я не сторонник салатов, майонезных заправок. Для меня это все какие-то странные традиции. Так что оливье не будет. Я люблю правильно собирать блюдо, чтобы был кусок мяса, гарнир и соус. Если сладкое, то порционные десерты. Мне нравятся легкие муссовые пирожные — в кулинарии мода на подобные десерты.

— Есть продукты, которые вы никогда не используете?

— Даже если я что-то не люблю, стараюсь это распробовать. Я жил в Азии, где много специфических продуктов. Там едят кузнечиков, это их традиция, и мне был интересен вкус насекомых. Мне кажется, повар вообще должен пробовать все. Кстати, кузнечики мне понравились. Может, к лету стану их выращивать в Украине.

— У вас есть любимое блюдо?

— Нет, это скучно — есть что-то постоянно. Мне нравится разнообразие, и я счастлив, что в мире огромное количество блюд, которые я еще никогда не пробовал!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» победитель пятого сезона «МастерШефа», известный украинский бренд-шеф Евгений Клопотенко поделился рецептами блюд для новогоднего стола.

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