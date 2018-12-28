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Получал 15 млн долларов в год: знаменитый футболист стал банкротом (фото)
Лучший бомбардир в истории сборной Ганы, в прошлом один из самых высокооплачиваемых футболистов мира Асамоа Гьян стал банкротом. На счетах 33-летнего форварда осталось всего 500 фунтов стерлингов (около 550 евро), и он не может содержать семью, сообщает The Sun.
Последние полтора года Гьян играет в турецком «Кайсериспоре», но, по данным источника, не получает там зарплату. В Европе Гьян известен по выступлениям за английский «Сандерленд», французский «Ренн» и итальянский «Удинезе». С 2015 по 2017 год он выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ (120 мячей в 123 поединках!) и китайский «Шанхай СИПГ», несколько раз переходя из одного клуба в другой. В «Аль-Айне» зарплата Гьяна составляла 12,7 млн долларов в год, в «Шанхае» — 15 млн в год.
*В «Шанхае» Асамоа Гьян зарабатывал 15 млн долларов в год
Параллельно с этим, футболист активно занимался бизнесом. Он вкладывал деньги в небольшой боксерский промоушен, транспортную компанию (20 автобусов), производство воды, организацию массовых мероприятий и раскрутку музыкантов.
Также он обрел в Гане статус настоящей иконы за регулярно проводимые благотворительные проекты. Гьян оплачивал доставку еды и воды бедным семьям, помогал с платой за обучение, покупал медицинское оборудование и так далее. За эти добрые дела ему прощалась даже некоторая показушность, вроде золотого Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.
Но после переезда в турецкий «Кайсериспор» дела резко пошли на убыль. Во-первых, зарплата игрока, игравшего на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, уменьшилась до «смешных» 1,5 миллиона долларов. Во-вторых, его проекты приносили не так много прибыли, как ожидалось.
По словам одного из родственников, Гьян с августа не общается с женой и детьми. Футболист намерен развестись с супругой Гифти, с которой они были вместе с 2002-го года (футболист даже затребовал ДНК-тест для своих детей), и вступить в новый брак со своей подругой Ниной.
Впрочем, нынешняя супруга не собирается так легко отпускать мужа, подозревая, что вся эта история с банкротством — лишь прикрытие, чтобы ничего не платить при разводе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Баварии» разбил вдребезги свой дорогущий спорткар.
Фото Getty Images
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