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Политика

Украинцы назвали Порошенко главным политиком года

13:17 28 декабря 2018   201
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Политиком 2018 года население признало президента Петра Порошенко, а главным событием 2018 года — объединение украинских православных церквей. Об этом сообщила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, ссылаясь на проведенные фондом опросы общественного мнения.

«Политиком 2018 люди назвали, как и в прошлом году, Петра Порошенко. В прошлом году было 10% людей, его указавших, а в этом — 16%. Далее идет Тимошенко — 12%, а в прошлом году было 6%. Затем Олег Ляшко — 6% (в 2017 году — 5%). 25% граждан не назвали ни одной кандидатуры», — рассказала Бекешкина.

Что касается событий года, то социолог отметила слабую проинформированность граждан о международных событиях, в отличие от украинских перипетий. На открытый вопрос о главном событии года международного характера граждане указали:

Напомним, социологи также озвучили последние в 2018 году рейтинги украинских политиков и политических сил.

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