Спорт

В Норвегии мальчик нашел на берегу моря бутылку с посланием от Неймара (фото)

Пятилетний норвежский мальчик Сигве получил настоящий рождественский подарок. Прогуливаясь с мамой по берегу моря в городке Феуске, ребенок нашел бутылку, в которой находилось послание, сообщает vg.no.

Придя домой и открыв бутылку, Лена-Кристин Хюнстад обнаружила, что письмо написано на иностранном языке, поэтому опубликовала его у себя в Facebook, попросив друзей перевести.

Содержание послания оказалось следующим: «Расскажите, как к вам попало это письмо? Меня зовут Неймар да Силва Сантос Жуниор. Я решил отправить послание в бутылке, и вам повезло его получить. Если ты хочешь быть хорошим футболистом, то надо много тренироваться».

«Обычно бутылки, которые выносит на берег — это простой мусор, и мы их выбрасываем. Письмо получили впервые. Интересно, может, кто-то узнает у Неймара, действительно ли он его писал?», — сказала мать мальчика.

Вскоре после обнаружения находки родители показали Сигве видео с игрой форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, и теперь у мальчика есть любимый футболист.

*Маленький Сигве с мамой

Кстати, сам Неймар в эти дни проводит рождественский отпуск на родине в компании 20-летней бразильской модели Мари Таварес (в октябре стало известно, что форвард расстался с бразильянкой Бруной Маркезини, с которой они встречались с 2012 года). Глядишь, после возвращения в Европу самый дорогой футболист мира (Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро) найдет время, чтобы связаться с норвежским мальчишкой.

*Неймар с моделью Мари Таварес

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар защитил выбежавшего на поле мальчика от стюардов и подарил ему футболку.

Фото Getty Images, vg. no



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