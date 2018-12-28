«У меня началась истерика»: победитель «Зважених та щасливих» рассказал о закулисье шоу (фото)

Шоу-бизнес

Восьмой сезон популярного шоу «Зважені та щасливі» (СТБ) закончился победой команды «красных» тренера Марины Боржемской-Узелковой. Отец и сын Олег и Богдан Буряки из Киева на двоих скинули 144 кг! Когда двухметровые богатыри пришли на проект, то стали одними из самых «весомых» его участников: Олег Буряк весил 158 кг, Богдан — 168 кг. За восемь месяцев Олегу удалось сбросить 69 кг, Богдану — 75 кг. Впервые участниками проекта стали родители и дети. Тем, кто дошел до финала, пришлось сражаться с лишними килограммами восемь месяцев! Четыре — на проекте и четыре дома, самостоятельно следя за своим весом и питанием. В восьмом сезоне к двум постоянным тренерам Марине Боржемской-Узелковой и Вячеславу Узелкову (звездная пара рассталась после 20 лет брака) присоединился известный спортсмен Василий Вирастюк. Изначально у каждого из тренеров было по три пары участников. В финал вышли лишь две. Первой оказалась пара отца и сына Буряков, а вот за вторую голосовали зрители, выбирая из команд «желтых» и «розовых». Финалистами оказалась пара из команды «розовых» — Иван и Ольга Нестеровы. В финале победу одержала команда Марины Узелковой. Отец и сын Буряки, помимо здоровой жизни, получили приз в размере 400 тысяч гривен.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Олег и Богдан Буряки рассказали о том, какими силами далась им победа и как они собираются удерживать свой вес.

— Поздравляем с победой! На что планируете потратить денежный приз?

Богдан: — Папа — человек не слова, а дела. Так что пока у нас нет этих денег, мы не будем заранее тратить их мысленно.

— Какой совет тренера Марины Боржемской-Узелковой запомнился вам больше всего?

Богдан: — Наверное, самый главный — не бросать то, что начали. Знаете, на проекте было разное. Помню, когда у нас был 15-й конкурс, случился переломный момент. Я запаниковал, у меня началась просто истерика из-за того, что мы с папой не можем его пройти. Но в конце концов смог взять себя в руки и идти дальше. Подумал, что не могу бросить на полпути то, ради чего пришел на шоу. На самом деле за эти восемь месяцев, мы с папой получили море эмоций, уроков и советов. Постараемся запомнить все, потому что это очень пригодится в жизни.

Олег: — А для меня важный совет — всегда держаться вместе. Проект дал нам понять, что мы с сыном — единое целое. Ведь, как говорят в народе: «Гуртом і батька легше бити».

*Богдан Буряк

— После проекта будете продолжать заниматься в зале?

Олег: — У нас было много занятий в зале, поэтому, признаюсь, хотим недельку передохнуть. Сейчас самое важное — удержать вес. Перед финалом, конечно, мы старались больше. Хотели показать максимум, чего достигли. Но до этого были разные моменты. Иногда я думал: ну когда уже эта тренировка закончится! А бывало, бежал два с половиной часа — и в кайф! Вот несколько дней не походил в зал и чувствую, что у меня начинается «ломка». Похоже, без тренировок я уже не могу.

Богдан: — Уверен, что сейчас все наши занятия в зале будут в удовольствие. Просто не будем гнать по срокам, чтобы успеть к финалу, а начнем заниматься так, чтобы это приносило радость. Хотя, конечно, результат тоже важен. Нам с папой теперь надо во что бы то ни стало удержать вес. Так что походы в спортивный зал станут делом привычным.

— Накануне финала вы тренировались в Виннице под наблюдением Марины Узелковой. Как отреагировали родные и друзья, когда вы вернулись домой?

Богдан: — У меня все друзья были в шоке! Рассматривали меня по полчаса со всех сторон и не могли понять, что произошло. Не верили, что я мог так похудеть!

Олег: — Большинство узнавали меня с радостью. Некоторые опасливо спрашивали, все ли в порядке, не болен ли я — слишком уж похудел. Я работаю в строительстве, и коллеги первое время интересовались: «Олег, у тебя все нормально?» Потом я им уже рассказал: «Телевизор смотрите! Знаете „Зважені та щасливі“? Вот, включайте!» Они были в восторге, когда увидели меня на экране.

*Олег Буряк

— Как будете встречать Новый год, что поставите на новогодний стол?

Богдан: — Пусть Мирослава (Мирослава Ульянина — ведущая и эксперт шоу. — Авт.) на меня не обижается, но я точно выпью и съем ложку оливье. Мое питание за время участия в проекте сильно изменилось. Если раньше я мог на ночь съесть сковородку жареной картошки и шаурму, то теперь в моем рационе — салаты, творог, куриная грудка, кефир. И никакого майонеза!

Олег: — Мирослава всегда была с нами на связи и контролировала диету. Но, кстати, она сказала, что ложка оливье нам не повредит. И Марина нам говорила, что мы можем есть все, но понемногу и на следующий день отрабатывать. Мирослава разрешает выпить немного красного сухого вина и сухого шампанского. Но, конечно, не злоупотреблять. В общем, нам еще нужно утвердить новогоднее меню с Мирославой. Думаю, там будет все. Например, оливье можно заправить йогуртом. Мясо запечь в духовке с приправами, горчицей, соевым соусом, а не жарить в масле на сковороде, как мы делали раньше.

Друзья как-то попробовали мясо, которое мы запекли, и сказали, что оно обалденное. Многие думают, что правильно питание — это строгая диета. Мы и сами тоже раньше так думали. Но, на самом деле, у нас не диета, а нормальное питание, которое мы продолжим и после финала.

— Вы оба сбросили много килограммов. Пришлось полностью обновить гардероб?

Богдан: — Еще нет. Вот деньги получим — и сразу по магазинам. Пока перебираем старую одежду. Я сейчас ношу ту, которая у меня была, когда учился в третьем классе!

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» консультант по питанию проекта «Зважені та щасливі» Мирослава Ульянина дала советы, как правильно худеть.

А тренер победителей шоу Марина Боржемская-Узелкова рассказала о своей системе питания.

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