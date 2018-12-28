Происшествия

Сбили сразу два авто: в жутком ДТП в Италии погибла украинка (фото)

В городе Гуасталла в Италии (провинция Реджо-Эмилия) погибла украинка Мирослава Стиранивска. 62-летнюю украинку, переходившую с велосипедом через дорогу сбили дважды. Сначала женщину ударила машина и вытолкнула на встречную полосу, а затем украинка попала под колеса другого транспортного средства.

Водитель второго автомобиля не пришел на помощь жертве и даже не остановился. Протянув пострадавшую около ста метров, автовладелец скрылся с места преступления.

Найти злоумышленника удалось лишь через неделю после масштабных поисков по всей провинции Реджо-Эмилия. Просмотрев записи дорожных камер и проанализировав картину произошедшего, полиция вышла на след водителя-нарушителя. Гражданин задержан.

Напомним, ранее в Италии в драке с местными жителями жестоко убили молодого украинца. Еще один наш бывший соотечественник стал жертвой нападения в Неаполе.

Фото gazetaukrainska.com



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