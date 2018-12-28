27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина прыгнула с моста в Брисбене (фото)

16:23 28 декабря 2018   446
Свитолина прыгнула с моста в Брисбене (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Первая ракетка Украины 24-летняя Элина Свитолина (четвертая позиция в мировом женском рейтинге) уже прибыла в австралийский Брисбен, где в стартовом турнире нового сезона будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.

Кроме изнурительных тренировок, одесситка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта на турнире, прыгнув с моста Story Bridge, расположенного на реке Брисбен. «Это было чертовски круто!» — написала Элина на своей странице в Instagram, поделившись со своими подписчиками фотографиями.

Добавлю, что турнир в Брисбене стартует 31 декабря. В нем примут участие пятеро украинских теннисисток — кроме Элины, с основной сетки стартует Леся Цуренко (27-я), а квалификацию предстоит пройти Даяне Ястремской (58-я), Катерине Козловой (98-я) и Марте Костюк (119-я).

К слову, все трое успешно преодолели первый квалификационный раунд. Даяна, уступив в первом сете, смогла обыграть американку Варвару Лепченко (129-я) — 3:6, 6:1, 6:4, Катерина в двух партиях сломила сопротивление еще одной американки Александры Киик (159-я) — 6:4, 6:4, а Марта одолела пятую «сеянную» в квалификации британку Хизер Уотсон (91-я) — 6:7 (3), 6:2, 6:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина готовится к новому сезону с гирями и штангами.

* Фото — Instagram Элины Свитолиной

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины