- 17:37 Умер последний педиатр: в оккупированном Иловайске признали катастрофическую ситуацию с медиками
- 17:36 Могли пострадать люди: во Львове произошло опасное ЧП
- 17:00 Мэра города под Одессой заподозрили в жестоком избиении человека
- 16:59 Хотел освободить товарища: в Киеве мужчина покусал полицейского
- 16:59 В Крыму поезд протаранил грузовик: фото и детали жуткого ДТП
- 16:51 В Украине от гриппа умер новорожденный
- 16:37 «Не хочет именоваться русской»: в России указали на важный момент с переименованием УПЦ (МП)
- 16:24 Под Львовом простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ
- 16:23 Свитолина прыгнула с моста в Брисбене
- 16:22 В Харькове полицейский начальник убежал от журналиста
Свитолина прыгнула с моста в Брисбене (фото)
Первая ракетка Украины 24-летняя Элина Свитолина (четвертая позиция в мировом женском рейтинге) уже прибыла в австралийский Брисбен, где в стартовом турнире нового сезона будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.
Кроме изнурительных тренировок, одесситка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта на турнире, прыгнув с моста Story Bridge, расположенного на реке Брисбен. «Это было чертовски круто!» — написала Элина на своей странице в Instagram, поделившись со своими подписчиками фотографиями.
Добавлю, что турнир в Брисбене стартует 31 декабря. В нем примут участие пятеро украинских теннисисток — кроме Элины, с основной сетки стартует Леся Цуренко (27-я), а квалификацию предстоит пройти Даяне Ястремской (58-я), Катерине Козловой (98-я) и Марте Костюк (119-я).
К слову, все трое успешно преодолели первый квалификационный раунд. Даяна, уступив в первом сете, смогла обыграть американку Варвару Лепченко (129-я) — 3:6, 6:1, 6:4, Катерина в двух партиях сломила сопротивление еще одной американки Александры Киик (159-я) — 6:4, 6:4, а Марта одолела пятую «сеянную» в квалификации британку Хизер Уотсон (91-я) — 6:7 (3), 6:2, 6:3).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина готовится к новому сезону с гирями и штангами.
* Фото — Instagram Элины Свитолиной
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 743 мм