Свитолина прыгнула с моста в Брисбене (фото)

Спорт

Первая ракетка Украины 24-летняя Элина Свитолина (четвертая позиция в мировом женском рейтинге) уже прибыла в австралийский Брисбен, где в стартовом турнире нового сезона будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году.

Кроме изнурительных тренировок, одесситка позволяет себе и расслабляться. Спортсменка является поклонницей экстремального отдыха, и решила не отказывать себе в удовольствии накануне старта на турнире, прыгнув с моста Story Bridge, расположенного на реке Брисбен. «Это было чертовски круто!» — написала Элина на своей странице в Instagram, поделившись со своими подписчиками фотографиями.

Добавлю, что турнир в Брисбене стартует 31 декабря. В нем примут участие пятеро украинских теннисисток — кроме Элины, с основной сетки стартует Леся Цуренко (27-я), а квалификацию предстоит пройти Даяне Ястремской (58-я), Катерине Козловой (98-я) и Марте Костюк (119-я).

К слову, все трое успешно преодолели первый квалификационный раунд. Даяна, уступив в первом сете, смогла обыграть американку Варвару Лепченко (129-я) — 3:6, 6:1, 6:4, Катерина в двух партиях сломила сопротивление еще одной американки Александры Киик (159-я) — 6:4, 6:4, а Марта одолела пятую «сеянную» в квалификации британку Хизер Уотсон (91-я) — 6:7 (3), 6:2, 6:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина готовится к новому сезону с гирями и штангами.

* Фото — Instagram Элины Свитолиной

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