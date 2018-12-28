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Разоблачение агентурной сети спецслужб РФ в Украине: в сети назвали фамилию главаря и показали его фото

В Очакове контрразведка СБУ 23 декабря задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство.

Напомним, контрразведка разоблачила большую агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала на территории 11 областей Украины.

Как сообщает «Преступности.Нет», задержанным оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако. Он использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, персональные данные «морских котиков», сведения о вооружении и оперативную информацию. После этого он передавал данные в Главное разведывательное управление Генштаба РФ в Севастополе.

Помимо этого, Ломако получал информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов, которую также передавал разведке РФ.

По информации издания, в социальной сети «Одноклассники» на аккаунте жены Ломако опубликованы фотографии с Юрием Ломако в папке под названием «Крым сегодня», датированные октябрем текущего года. Ранее СБУ сообщала, что подозреваемый несколько раз ездил в аннексированный Крым на агентурные встречи.

Также сообщается, что младший сын задержанного служит в Силах специальных операций России.

Ломако арестовали сроком на два месяца, на время следствия. Задержанный подозревается в государственной измене. Ему грозит наказание на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в августе текущего года СБУ выявила в своих рядах вражеского агента, который был арестован. А в декабре был задержан бывший сотрудник Минобороны, агент российских спецслужб по кличке «Сократ». Задержанный полковник Сергей Лазарев находится в СИЗО, но рассчитывает на обмен и передачу его в Россию.

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