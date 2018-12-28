Есть ли жизнь вне первой страницы поисковика?

Наука и технологии

Лишь редкий интернет-пользователь долистает до второй страницы поисковика. Согласно официальной статистике от 80 до 95% интернет-обитателей, в зависимости от характера конкретного запроса, остаются на первой странице, большинство и вовсе задерживается на первых десяти результатах выдачи. Тем временем аудитория интернета растет, и количество ресурсов в сети — тоже. В таких условиях владельцам своего сайта крайне нужно попасть хотя бы на первую страницу, не говоря уж о первой десятке. Раньше, чтобы там оказаться, нужно купить побольше баннеров и ссылок на других сайтах. Но конкуренция растет, и уже сейчас это станет пустой тратой средств.

Встретить на бескрайних просторах интернета потенциальную аудиторию поможет сео-продвижение. Без него вероятность пасть жертвой конкуренции тысяч других сайтов слишком существенна. Но тысячи и не нужно — на первой поисковой странице всего около двух десятков результатов.

Seo-раскрутка сайта представляет собой комплекс мер, которые нужно применить к интернет-ресурсу, чтобы сделать его привлекательнее в «глазах» поисковых систем, таким образом увеличить трафик для информационных сайтов (или создать его, ведь, как помним, за границей первой страницы жизнь не водится) и (часто очень существенно) для коммерческих.

Что анализируют поисковые системы, прежде чем сделать рейтинг сайтов?

Плотность ключевых слов. Обычный переспам статьи ключевыми словами, которые запрашивают потенциальные посетители сайта, не поможет. Поисковики давно уже проводят семантический анализ текста, где ключевые слова встречаются с подозрительной частотой. Водность — наличие в текстах слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Индекс цитирования сайта. Тут уже важно количество сайтов, чаще одной тематики, которые ссылаются на портал, причем не взаимные. Поведенческий фактор, то есть количество и характер доступных для интернет-юзера действий при просмотре интернет-страницы.

Эти пункты, совершенно очевидно, являются целыми китами, ведь каждый из них включает огромное множество необходимых технических, контент- и внешних улучшений сайта. Все эти факторы суммарно делятся на внешнюю и внутреннюю оптимизацию портала. Внутренняя предполагает изменение сайта непосредственно и настройку его под удобство аудитории.

Она включает в себя целый ряд изменений, общее количество порой доходит до 200:

Интересность и практичность информации на сайте. Оптимизация метатегов и заголовков. Ускорение сайта и улучшение навигации. Адаптация под различные гаджеты. Формирование комплекса ключевых слов. Изучение конкурентов.

Внешняя оптимизация включает в себя статическую и динамическую. Первая — это связь с внешними ресурсами и цитирование на других сайтах, а также его узнаваемость и качество вне зависимости от частоты упоминаний. Вторая — это авторитетность сайта зависимо от текста, где он был процитирован, и в зависимости от авторитетности самого сайта, где найдено упоминание.

Таким образом, seo-продвижение в наше время — это средство увеличения трафика, которым можно воспользоваться, а можно проигнорировать, способ поиска своей аудитории, без которого о сайте может так никто и не узнать.



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