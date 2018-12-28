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Есть ли жизнь вне первой страницы поисковика?
Лишь редкий интернет-пользователь долистает до второй страницы поисковика. Согласно официальной статистике от 80 до 95% интернет-обитателей, в зависимости от характера конкретного запроса, остаются на первой странице, большинство и вовсе задерживается на первых десяти результатах выдачи. Тем временем аудитория интернета растет, и количество ресурсов в сети — тоже. В таких условиях владельцам своего сайта крайне нужно попасть хотя бы на первую страницу, не говоря уж о первой десятке. Раньше, чтобы там оказаться, нужно купить побольше баннеров и ссылок на других сайтах. Но конкуренция растет, и уже сейчас это станет пустой тратой средств.
Встретить на бескрайних просторах интернета потенциальную аудиторию поможет сео-продвижение. Без него вероятность пасть жертвой конкуренции тысяч других сайтов слишком существенна. Но тысячи и не нужно — на первой поисковой странице всего около двух десятков результатов.
Seo-раскрутка сайта представляет собой комплекс мер, которые нужно применить к интернет-ресурсу, чтобы сделать его привлекательнее в «глазах» поисковых систем, таким образом увеличить трафик для информационных сайтов (или создать его, ведь, как помним, за границей первой страницы жизнь не водится) и (часто очень существенно) для коммерческих.
Что анализируют поисковые системы, прежде чем сделать рейтинг сайтов?
- Плотность ключевых слов. Обычный переспам статьи ключевыми словами, которые запрашивают потенциальные посетители сайта, не поможет. Поисковики давно уже проводят семантический анализ текста, где ключевые слова встречаются с подозрительной частотой.
- Водность — наличие в текстах слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки.
- Индекс цитирования сайта. Тут уже важно количество сайтов, чаще одной тематики, которые ссылаются на портал, причем не взаимные.
- Поведенческий фактор, то есть количество и характер доступных для интернет-юзера действий при просмотре интернет-страницы.
Эти пункты, совершенно очевидно, являются целыми китами, ведь каждый из них включает огромное множество необходимых технических, контент- и внешних улучшений сайта. Все эти факторы суммарно делятся на внешнюю и внутреннюю оптимизацию портала. Внутренняя предполагает изменение сайта непосредственно и настройку его под удобство аудитории.
Она включает в себя целый ряд изменений, общее количество порой доходит до 200:
- Интересность и практичность информации на сайте.
- Оптимизация метатегов и заголовков.
- Ускорение сайта и улучшение навигации.
- Адаптация под различные гаджеты.
- Формирование комплекса ключевых слов.
- Изучение конкурентов.
Внешняя оптимизация включает в себя статическую и динамическую. Первая — это связь с внешними ресурсами и цитирование на других сайтах, а также его узнаваемость и качество вне зависимости от частоты упоминаний. Вторая — это авторитетность сайта зависимо от текста, где он был процитирован, и в зависимости от авторитетности самого сайта, где найдено упоминание.
Таким образом, seo-продвижение в наше время — это средство увеличения трафика, которым можно воспользоваться, а можно проигнорировать, способ поиска своей аудитории, без которого о сайте может так никто и не узнать.
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