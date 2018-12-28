В Израиле скончался известный писатель

Мир

В Тель-Авиве в возрасте 79 лет после продолжительной борьбы с раком скончался писатель Амос Оз.

Оз написал порядка более 30 крупных произведений, которые переведены на 38 языков и изданы в 36 странах мира. На русском языке вышло около 10 его книг. В числе самых известных — «Повесть о любви и тьме», «Мой Михаэль», «Черный ящик».

Оз был награжден французским орденом Почетного легиона, премией Израиля по литературе, премией Гете и российской «Ясной Поляной». Его неоднократно включали в списки претендентов на Нобелевскую премию по литературе

Писатель родился 4 мая 1939 года в Иерусалиме и почти всю жизнь прожил в Израиле. Он служил в израильской армии и участвовал в Шестидневной войне 1967 года. Впоследствии он стал одним из основателей и активистов движения «Шалом ахшав», утверждающего, что ради перемирия с Палестиной и соседними арабскими странами Израиль может пойти на территориальный компромисс.

Амос Оз преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в Колледже Колорадо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 декабря в возрасте 81 года скончался российский писатель Андрей Битов. 5 декабря в Черкассах на 83 году жизни скончался известный украинский писатель, лауреат Национальной премии имени Т. Шевченко Василий Захарченко.

А 31 октября в Киеве в возрасте 70 лет умер писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак.

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