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В Израиле скончался известный писатель
В Тель-Авиве в возрасте 79 лет после продолжительной борьбы с раком скончался писатель Амос Оз.
Оз написал порядка более 30 крупных произведений, которые переведены на 38 языков и изданы в 36 странах мира. На русском языке вышло около 10 его книг. В числе самых известных — «Повесть о любви и тьме», «Мой Михаэль», «Черный ящик».
Оз был награжден французским орденом Почетного легиона, премией Израиля по литературе, премией Гете и российской «Ясной Поляной». Его неоднократно включали в списки претендентов на Нобелевскую премию по литературе
Писатель родился 4 мая 1939 года в Иерусалиме и почти всю жизнь прожил в Израиле. Он служил в израильской армии и участвовал в Шестидневной войне 1967 года. Впоследствии он стал одним из основателей и активистов движения «Шалом ахшав», утверждающего, что ради перемирия с Палестиной и соседними арабскими странами Израиль может пойти на территориальный компромисс.
Амос Оз преподавал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и в Колледже Колорадо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 3 декабря в возрасте 81 года скончался российский писатель Андрей Битов. 5 декабря в Черкассах на 83 году жизни скончался известный украинский писатель, лауреат Национальной премии имени Т. Шевченко Василий Захарченко.
А 31 октября в Киеве в возрасте 70 лет умер писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак.
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