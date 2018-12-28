Среди переданных с оккупированного Донбасса заключенных вскрылись агенты боевиков «ЛНР»

Происшествия

Контрразведчики СБУ выявили среди заключенных, которых 12 декабря боевики «ЛНР» передали украинским властям, тех кого пытались завербовать так называемые «спецслужбы республики».

Напомним 42 осужденных, отбывавших сроки на оккупированной территории Луганской области, были переданы для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях.

«Во время проверочных мероприятий оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, перемещенных из временно оккупированного Луганска в декабре 2018 года трех лиц, завербованных так называемой «МГБ ЛНР», — говорится в сообщении СБУ.

Как выяснили украинские силовики, террористы через угрозы и психологическое давление заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве.

По замыслу боевиков, заключенные после отбытия наказания должны были собирать для них информацию о местах дислокации, составе и перемещении украинских военных подразделений.

В случае отказа террористы применяли шантаж — угрожали насилием, лишением свиданий с родными и блокированием перемещения на контролируемую украинской властью территорию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на территории 11 областей Украины контрразведка СБУ разоблачила большую агентурную сеть, которой руководили российские спецслужбы . Многие из задержанных агентов были сотрудниками украинских силовых органов.

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