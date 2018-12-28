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В Чехии вооруженный банкрот захватил заложников в банке (фото)
В пятницу, 28 декабря, в чешском городе Пршибрам 28-летний мужчина захватил заложников в местном отделении банка Unicredit. Преступник был вооружен пистолетом, однако не произвел из него ни одного выстрела. В заложниках у него оказались девять человек.
Полиция действовала быстро. Площадь, на которой находится банк, тут же была оцеплена. Из соседних магазинов вывели покупателей и персонал. Над площадью кружил полицейский вертолет.
В контакт с преступником вступил профессиональный переговорщик. Мужчина заявил ему, что не собирается грабить банк. Он хочет подать жалобу, поскольку обанкротился, и считает, что в том, что с ним случилось, есть конкретные виновные. Он также подчеркнул, что не хочет никому из заложников причинить зло.
В доказательство своих слов мужчина отпустил одного из заложников. Дальше переговоры с ним зашли в тупик.
Было принято решение штурмовать банк. Действовало спецподразделение. В ходе короткой операции все остальные заложники были освобождены. Преступник забаррикадировался в одной из комнат. Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом и арестовали мужчину.
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