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В Киеве на авто рухнул столб: фото и видео с места ЧП
В Киеве во время движения на автомобиль упал столб. Инцидент произошел на Куреневке. Движение транспорта было парализовано. Об этом сообщают в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
«Испуганные водитель и пассажир сидели в придавленной машине до приезда спасателей», — говорится в сообщении сообщества.
Сообщается, что обошлось без пострадавших. Из-за инцидента образовалась очень большая пробка. Сейчас происходит демонтаж столба. На месте работают коммунальные службы, полиция и спасатели.
Как писали «ФАКТЫ», падения бетонных столбов не редкость в Украине. Так, 11 мая в Хусте Закарпатской области бетонный столб упал на полуторалетнего мальчика. Ребенок погиб, мать, находившаяся рядом с сыном, получила телесные повреждения. Медики «скорой», вызванной к месту происшествия, оказали ей помощь без госпитализации.
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