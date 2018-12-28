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Теракт в Египте: погибли иностранные туристы (видео)
В пятницу, 28 декабря, в Египте произошел теракт. Как уже сообщали «ФАКТЫ», недалеко от Гизы по дороге к знаменитым пирамидам сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное у дороги. Взрыв прогремел в тот момент, когда мимо проезжал автобус с вьетнамскими туристами.
По уточненным данным, погибли три человека. Два вьетнамца скончались на месте. Гид, гражданин Египта, умер в больнице, куда его доставили в критическим состоянии.
Еще 11 человек госпитализированы. Это 10 вьетнамцев и водитель-египтянин. Два человека не пострадали. Всего в туристическую группу входили 14 человек.
По предварительным данным, автобус почему-то отклонился от маршрута, который охраняется местными службами безопасности. Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.
Западные СМИ напоминают, что египетские власти на протяжении нескольких последних лет ведут борьбу с различными исламистскими группировками. Министерства иностранных дел США и Великобритании, учитывая это, время от времени предупреждают своих граждан об опасности посещения ряда районов Египта. Несмотря на столь беспокойную обстановку в стране, нынешний теракт стал первой атакой на иностранных туристов за последние два года.
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