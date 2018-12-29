Мир

Просто поглощение: в РФ создают рабочую группу по интеграции России и Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава российского правительства отметил, что группу будет возглавлять министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«У нас возглавит ее Орешкин. Туда (в группу, — ред.) войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты», — заявил Медведев в пятницу, 28 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 25 декабря, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры длились несколько часов, по итогам которых стороны якобы заявили о договоренностях, которые касаются цен на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве. Также переговорщики договорились встретиться 29 декабря в Москве. В то же время несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявлял, что «Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации».

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