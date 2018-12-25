29 декабря 2018

Хочу поговорить о грехах наших. Тяжких ли, не знаю. У каждого по-разному. Ведь абсолютно безгрешных людей нет. И я тоже грешен, друзья мои. И отнюдь не меньше, чем большинство из тех, кто сейчас читает эти строки. Вопрос только в том, что грехом считать. И ещё — как к этому относиться…

Казалось бы, время сейчас такое предпраздничное, отнюдь не располагающее на разговор серьёзный и болезненный для каждого из нас, кто хотя бы однажды задумывался об этом. Ну, а когда же ещё думать о грехах своих, если не в рождественские дни? И о грехах, и о покаянии в них, и об их искуплении. Именно так, ибо многим кажется, что одного покаяния достаточно для того, чтобы выговориться перед Господом, попросить у него прощения за содеянное — и забыть о грехе, допущенном прежде, теперь уже на веки вечные. Может быть, это и так. Для кого-то. Тем более, если речь идёт о грехе незначительном, не с умыслом совершенным, а то и более того — допущенном по неосторожности. Или во спасение… Может быть, тогда одного лишь покаяния и достаточно.

Когда же речь идёт о чем-то более значимом, тогда одного покаяния мало. Тогда каждый из людей совестливых задумывается уже об искуплении. Не установленного порядка ради. Не для Господа только. А для себя самого в первую очередь. Потому что тебе самому с этим неискупленным грехом своим дальше жить. И мучаться. Если тебе это болит. Или не обращать внимания вовсе. Если сможешь. Если совесть позволит. Есть ведь и такие люди. И я их не осуждаю. Кто я такой, чтобы судить других? «Не судите, да не судимы будете…»

Я не о них. Я о себе. Здесь ведь нужно ещё понимать, что всегда найдётся кто-то, кто попытается накинуть на себя мантию судьи твоего и станет по жизни постоянно вспоминать тебе прошлый, давно забытый грех. Многократно искупленный тобою не ради «галочки» в условном списке, а ради успокоения души твоей же. Потому что на упреки людей, возомнивших себя судьями, внимания можно не обращать. А вот на угрызения своей совести не реагировать невозможно. Себя ведь не обманешь.

И где та грань, которая позволит тебе считать свой давний грех искупленным? Грани нет, и потому ты, начав искупать старый грех добрыми делами (а чем же ещё?), уже не можешь остановиться. Ведь на каком-то этапе начинаешь понимать, что дело уже вовсе не в искупление прежнего греха даже, а в том, что по-другому, не творя добрых, ты жить уже не сможешь. И не захочешь. По-другому у тебя уже просто не получится. Потому что ты сам стал другим…

Часто думаю об апостоле Павле (или Савле, Сауле). Как воинствующий фарисей, он участвовал в преследовании первых христиан. Даже лично участвовал в казнях. На пути в Дамаск от внезапного ярчайшего света с неба Савл ослеп и, услышав укоризненный голос Иисуса, уверовал в Него. Шедшие с Савлом вместе привели ослепшего в Дамаск, где он был исцелён от слепоты Ананией и принял крещение… Впоследствие за свои христианские проповеди Савл был схвачен римлянами в Иерусалиме, доставлен в Рим и обезглавлен там по приговору суда в тот же, кстати, день, когда распяли апостола Петра. Наверное, отнюдь не случайно именно Павла и Петра называют «первоверховными» апостолами.

К чему я это веду? Да все к тому же. Каждый человек имеет право на искупление своих грехов и на спасение своей души. И для этого ему вовсе не обязательно прислушиваться к упрекам других людей. Куда важнее прислушиваться к себе самому и, ощущая острую необходимость очиститься, делать это постоянно и неустанно. Не для того, чтобы «зачлось» где-то там, наверху. А потому что иначе ни жить, ни даже дышать порой не получается

И поменьше оглядываться по сторонам. И побольше думать о поставленной перед собой цели. Чувствую, что поднагрузил вас сегодня этими непростыми рассуждениями. Уже заканчиваю. Напоследок вспомню лишь одну короткую историю, услышанную недавно. Молодой человек, регулярно посещающий воскресную службу в храме (к слову, происходило это в католическом соборе, хотя могло происходить где угодно), однажды сказал пастору:

- Наверное, буду ходить в другой храм. Знаете, почему? Едва ли не на каждой службе замечаю, что-то сестры постоянно заглядывают в светящиеся экраны гаджетов, то некоторые прихожане громко между собой перешёптываются…

Не став никого ни оправдывать, ни осуждать, пастор предложил молодому человеку наполнить стакан до краев водой — и пройти с ним по внутреннему периметру храма. Когда молодой человек это сделал, ему уже не нужно было объяснять, что, ставя перед собой определённую цель, не стоит отвлекаться на то, что достижение этой цели может замедлить или остановить. Нужно, углубившись в себя, особенно в моменты общения с Господом, не обращать внимания на мелочи, того не стоящие… И рано или поздно цель будет достигнута.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.