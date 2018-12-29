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У берегов Крыма перехвачен американский самолет-разведчик
Российский истребитель перехватил у берегов Крыма американский самолет-разведчик RC-135V/W Rivet Joint. Об этом сообщил официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке, капитан Кристофер Бойер-Мидер.
По его словам, никаких дальнейших действий со стороны российских военных не последовало, а перехват был «безопасным».
«Произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало», -- сказал Бойер-Мидер.
В свою очередь Интернет-ресурс PlaneRadar уточнил, что самолет США вылетел из Греции и находился в небе над Черным морем около двух часов.
Напомним, Россия разместила в Крыму 100 боевых самолетов нового типа — истребители Су-27 и Су-30.
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