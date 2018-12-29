Анджелина Джоли намекнула, что будет баллотироваться в президенты США

Шоу-бизнес

В пятницу, 28 декабря, звезда Голливуда Анджелина Джоли дала интервью программе Today на радио BBC. Ведущий Джастин Уэбб поговорил с 43-летней актрисой на разные темы. Они обсудили политику США, социальные сети, сексуальное насилие и мировой миграционный кризис.

Отвечая на вопрос, не хочет ли она однажды баллотироваться в президенты США, Джоли подчеркнула: «Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась… Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются…»

Затем добавила, что ее работа в ООН (Джоли — специальный посланник ООН по делам беженцев) показала — у нее получается «эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей».

Тогда Уэбб заметил, что Джоли могла бы попробовать выдвинуть свою кандидатуру на предварительном этапе президентских выборов и побороться за право стать кандидатом от Демократической партии США.

Анджелина не стала это отрицать, поблагодарила ведущего, однако предложила не углубляться в эту тему.

После этого Уэбб задал вопрос о национализме. Ведущий отметил, что это сегодня — одна из острейших проблем в мировой политике. Он поинтересовался, как Джоли относится к национализму.

Актриса ответила, что сама идея гордости за свою страну ей импонирует, однако крайне важно разделять национализм и патриотизм. «Я просила своих коллег объяснить мне разницу между национализмом и патриотизмом. Один из них сказал, что быть патриотом — это значит быть очень гордым за свою страну, но при этом не думать, что твоя страна лучше других, и люди в ней лучше других. Для меня это очень точное и очень простое объяснение разницы между патриотизмом и национализмом», — заявила Джоли.

Охотнее всего актриса рассказывала о свих детях. Анджелина напомнила, что они родом из разных стран, однако разное происхождение, разный цвет кожи не мешают им прекрасно относиться друг к другу.

«Я была юным панком. Мне нравилась идея борьбы за свои идеалы, за то, во что верю. Нравилось быть храброй в жизни, в своем выборе, нравилась способность сделать что-то по-своему. Не думаю, что сильно изменилась в этом смысле. Поэтому мне нравится, что все мои дети по-хорошему непокорны. Дети заставляют вас вырастать и привносят в жизнь частичку необузданной стихии. Это интересно и прекрасно. Я не хочу, чтобы они были совершенно послушными маленькими людьми, которые говорят только то, что уместно. Они должны найти себя», — сказала Джоли.

Анджелина Джоли со своими детьми

Анджелина признала, что у нее, как и у других родителей, есть трудности в отношениях с детьми. Пожалуй, главная из них — социальные сети. «Как и большинство родителей, я не могу контролировать все, с чем мои дети сталкиваются в интернете. Подростки живут в определенных реалиях, и наше поколение не понимает даже половины тех технологий, которыми они пользуются, так что они могут легко обойти нас», — считает актриса.

Джоли подчеркнула, что, как и большинство родителей, не может контролировать все, с чем дети сталкиваются в интернете. «Мы последняя семья, которой нет на Facebook… Мои дети видели новости о себе, в которых правда была искажена, поэтому у них особое отношение к тому, кто говорит правду и какая она на самом деле…» — заявила знаменитая актриса.

Напомним, у Анджелины Джоли шестеро детей. Троих она усыновила, троих родила от Брэда Питта, с которым находится в состоянии развода. Недавно «ФАКТЫ» сообщали, что Джоли и Питт сумели договориться об опеке над детьми.

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