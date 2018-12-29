Происшествия

Берут только дорогой алкоголь: в сети показали фото серийных "несунов" из киевских супермаркетов

Киевляне выложили в сеть фото очередных пойманных за руку злоумышленников, выносивших из супермаркетов элитный алкоголь.

В комментариях к фото их автор отметил, что их уже ловили во многих супермаркетах, передавая правоохранительным органам.

«Но, их почему-то снова выпускают, и они снова возвращаются и воруют дорогостоящий алкоголь», — говорится в сообщении.

Фото злоумышленников

Ранее «ФАКТЫ» писали о группе наглых воров, «работающих» в кофейнях на столичном жилом массиве Виноградарь.

А в Хмельницкой области вор целую неделю вывозил из супермаркета продукты и алкоголь тележками.

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