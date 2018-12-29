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Футболист симулировал болезнь и вместо выхода на поле махнул на Мальдивы (фото)
Защитник «Галатасарая» Сердар Азиз притворился больным и вместо поединка чемпионата Турции против «Сивасспора» (4:2) улетел в отпуск, сообщает Spor.Haberler.com.
По информации издания, 28-летний футболист пожаловался на боль в желудке и пропустил последний официальный матч «Галатасарая» в 2018 году. Однако через 12 часов в Instagram-аккаунте жены Азиза появилось фото с Мальдивских островов, где ее супруг лежит на пляже.
Главный тренер стамбульцев Фатих Терим уже заявил, что не намерен использовать футболиста сборной Турции в тренировочном процессе после отпуска, и посоветовал Азизу искать новый клуб.
Отмечу, что контракт Азиза, в активе которого 15 матчей и один гол в футболке сборной Турции, с «Галатасараем» рассчитан до 2020 года. Футболист перешел в команду в 2016 году из «Бурсаспора» за 4,5 миллиона евро. В составах обоих клубов защитник выигрывал чемпионат Турции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист, получавший 15 миллионов долларов в год, стал банкротом.
Фото Getty Images
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