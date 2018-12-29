Сестер Ким Кардашьян заподозрили в инцесте (фото, видео)

Шоу-бизнес

Западные СМИ и пользователи соцсетей продолжают горячо обсуждать рождественскую вечеринку, которую устроили в своем калифорнийском доме Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст. Как уже сообщали «ФАКТЫ», популярный рэпер выложил не менее 500 тысяч долларов на то, чтобы создать иллюзию снежной зимней сказки. На вечеринке присутствовали 200 гостей. Кроме практически всех представителей клана Кардашьян-Дженнер в гостях у Ким и Канье веселились Париж Хилтон, Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес, популярный певец и актер Джон Ледженд.

Сестры Ким, да и она сама, продолжают выкладывать в Instagram фотографии с этой вечеринки. Однако далеко не все снимки вызывают восторг или хотя бы одобрение у многомиллионной армии подписчиков клана Кардашьян-Дженнер. Так, например, фото, на котором изображены 39-летняя Кортни Кардашьян, 34-летняя Хлоя Кардашьян и 23-летняя Кендалл Дженнер, привело к скандалу в соцсетях.

Как сообщает британская газета The Mirror, многие пользователи возмущены фривольным снимком. На нем супермодель Кендалл лежит на черном рояле. Ее левая рука находится на бедре Хлои, а правая — правой груди Кортни. Хлоя, в свою очередь, левой рукой держит Кендалл за горло, а правую руку положила на левую грудь Кортни.

«Вы же сестры! Такие „игры“ подходят больше для друзей. Следует помнить, что вы являетесь кровными родственницами», — пишет один из пользователей. Другой еще более категоричен в своей оценке: «Это что еще за инцест?!»

Глядя на это фото, вдруг вспомнился старый анекдот про поручика Ржевского и рояль…

Хозяйка вечеринки Ким Кардашьян тоже дала почву для сплетен. Звезда реалити-шоу и Instagram надела белое вечернее платье с глубоким декольте. Веселье было в самом разгаре, когда Ким решила покататься с горки вместе с Париж Хилтон. Подруги тут же реализовали эту идею на практике. Во время спуска вырез платья предательски подвел Кардашьян. Ее грудь обнажилась!

Видео вскоре появилось в соцсетях. На нем видно, как Канье Уэст говорит хохочущей женушке: «У тебя проблема с платьем!». Ким отвечает: «Я знаю, знаю!» При этом лихорадочно, не переставая смеяться, поправляет наряд. «Сосок виден полностью!» — продолжает Канье. Наконец, его жена справилась с проблемой. Слышен голос Уэста: «Теперь я полностью удовлетворен!»

Впрочем, инцидент с грудью не испортил супругам праздничное настроение. Ким ждал неожиданный, а главное, щедрый подарок от Канье. Муж подарил ей на Рождество… квартиру стоимостью 14 миллионов долларов! Дорогие апартаменты расположены в 18-этажной башне Faena House в Майами. Этот дом известен в городе как «пляжный бункер миллиардеров».

Уэст тайком от жены купил здесь четырехкомнатную квартиру с террасой у брата известного бизнесмена Лена Блаватника. Общая площадь «подарка» — 436 квадратных метров. В доме собственный гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка.

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