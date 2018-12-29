Спорт

Свитолина и Цуренко узнали своих соперниц на турнире в Брисбене

Лучшая теннисистка Украины (четвертая ракетка в мировом женском рейтинге) Элина Свитолина, а также вторая ракетка нашей страны Леся Цуренко (27-я) узнали своих соперниц в стартовых матчах на первом турнире в новом сезоне-2019, который пройдет в австралийском Брисбене.

Свитолина, получившая первый номер «посева» и являющаяся действующей победительницей турнира, стартует сразу со второго круга, где ее соперницей станет или белоруска Александра Соснович (именно эту теннисистку одесситка обыграла в прошлогоднем финале в Брисбене), или одна из победительниц квалификации. Киевлянка Леся Цуренко встретится в первом раунде с Михаэлой Бузарнеску из Румынии, которой в прошлом году дважды уступила — в январе в Хобарте и в феврале в Дохе.

А вот три наши теннисистки, успешно преодолев первый раунд квалификации, синхронно вылетели после второго круга. Катерина Козлова (98-я) дала бой, но все же уступила британке Хэрриет Дарт (149-я) — 6:2, 1:6, 6:7 (7), Марта Костюк (119-я) проиграла в двух сетах чешке Марии Боузковой (139-я) — 3:6, 1:6, а Даяна Ястремская (58-я) не смогла доиграть поединок с еще одной представительницей Чехии Каролиной Муховой (144-я) — 2:6, 1:5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина прыгнула с моста в Брисбене.

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