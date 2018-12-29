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Коноплянка, Цыганков и компания поздравили болельщиков с Новым годом (видео)
Футболисты сборной Украины по футболу, завоевавшие в 2018-м путевку в элитный дивизион Лиги наций, поздравили болельщиков с наступающим 2019 годом.
Ролик, в котором снялись Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Никита Бурда, Андрей Борячук, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Иван Петряк и Александр Зинченко, опубликован на официальном YouTube-канале Федерации футбола Украины.
«Возьмите с собой в новый год любовь и уважение родных людей. А мы, в свою очередь, будем радовать вас на футбольных полях», — подчеркнули футболисты.
Напомню, что в 2018 году команда Андрея Шевченко провела 10 матчей, в которых отпраздновала пять побед (над Японией — 2:1, Албанией — 4:1, Чехией — 2:1 и 1:0, а также Словакией — 1:0), четыре раза сыграла вничью (с Саудовской Аравией — 1:1, Марокко — 0:0, Италией — 1:1 и Турцией — 0:0) и потерпела всего одно поражение (от словаков — 1:4).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в отборочной группе Евро-2020.
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