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В сети обсуждают жесткую расправу водителя над пешеходами-нарушителями (видео)
В Каменском (бывшем Днепродзержинске) водитель «легковушки» избил пешеходов, которые переходили четырехполосную дорогу в неположенном месте. Соответствующее видео появилось на YouTube и вызвало бурное обсуждение среди пользователей.
Так, как видно на видео двое мужчин и женщина с собакой медленным шагом переходили оживленный участок дороги в неположенном месте. Они не обращали внимания на проезжающие автомобили.
Потом собака резко выбежала вперед и чуть не попала под колеса легкового автомобиля. Водитель авто резко затормозил, съехал на обочину, покинул авто и направился к пешеходам-нарушителям. Он догнал женщину, которая уже перешла дорогу, и ударил ее кулаком в голову, от чего она упала.
Далее он нанес удар мужчине, который из-за этого потерял равновесие и упал посреди дороги. После этого автомобилист вернулся к своей машине и поехал дальше.
В комментариях под видео большинство зрителей одобрили рукоприкладство.
«Всё правильно сделал!!! Аварийку только забыл включить))», — написал один из них.
«Это штраф за переход дороги в неположенном месте», — добавил другой.
Как писали «ФАКТЫ», иногда водители авто сами нарушают ПДД, сбивая людей, которые переходят проезжую часть в положенном месте. Так, в августе в Днепре маршрутка сбила семью с двумя маленькими детьми, переходящими пешеходный переход на зеленый свет. Двое детей получили травмы.
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