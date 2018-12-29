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Скандал в Николаеве: суд отпустил на свободу обвиняемых в убийстве экс-начальника таможни (фото)
Новый скандальный оборот приняло судебное рассмотрение дела об умышленном убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Оба подозреваемых отпущены на свободу прямо в зале суда.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в апреле нынешнего года в Николаеве Артур Поляков пропал без вести. Его супруга рассказала, что 3 апреля мужчина уехал из дома на автомобиле Toyota. У него якобы была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть долг — крупную сумму в иностранной валюте. Ни в этот день, ни в последующие Поляков домой не вернулся, связаться с ним по телефону не удавалось.
Спустя несколько дней, полиция задержала подозреваемого в убийстве Артура Полякова. А позже — еще одного соучастника преступления. Как значится в материалах уголовного производства, один из подозреваемых Александр Фильцев задолжал Артуру Полякову более 50 тысяч евро вместе с процентами. Вовремя вернуть долг не смог, но назначил встречу кредитору, на которую приехал вместе со своим знакомым Александром Чайкой. В ходе этой встречи Полякова задушили удавкой и зарыли тело в лесополосе.
Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом А. Чайка частично признал вину, утверждая, что лишь помогал сообщнику в совершении преступления.
В ноябре судья Центрального суда Николаева принял решение об изменении меры пресечения А. Фильцеву с содержания в СИЗО на принудительное помещение в психиатрическую больницу. Связано было это с тем, что проведенная в Одессе вторая экспертиза состояния Фроленко показала, что он страдает психическим расстройством, нуждается и в лечении. Примечательно, что вывод первой экспертизы подозреваемого свидетельствовал о том, что Фильцев здоров.
После этого дело по непонятным причинам было передано в Заводский суд Николаева. Прокуратурой было подано ходатайство о продлении меры пресечения обоим подозреваемым. Заседание проводилось в закрытом режиме. Судья Вячеслав Кузьменко принял решение… освободить обоих обвиняемых из-под стражи. По информации источника в прокуратуре вся процедура подачи ходатайства была соблюдена. Решение суда — более чем непонятно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трое грузин, обвиняемых в жестоком нападении на фермера в Николаевской области, оказались на свободе. В последствие одного из них все же взяли под стражу. А двое других находятся в розыске.
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