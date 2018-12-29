27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Скандал в Николаеве: суд отпустил на свободу обвиняемых в убийстве экс-начальника таможни (фото)

18:21 29 декабря 2018   83
Суд
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

Новый скандальный оборот приняло судебное рассмотрение дела об умышленном убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Оба подозреваемых отпущены на свободу прямо в зале суда.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в апреле нынешнего года в Николаеве Артур Поляков пропал без вести. Его супруга рассказала, что 3 апреля мужчина уехал из дома на автомобиле Toyota. У него якобы была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть долг — крупную сумму в иностранной валюте. Ни в этот день, ни в последующие Поляков домой не вернулся, связаться с ним по телефону не удавалось.

Спустя несколько дней, полиция задержала подозреваемого в убийстве Артура Полякова. А позже — еще одного соучастника преступления. Как значится в материалах уголовного производства, один из подозреваемых Александр Фильцев задолжал Артуру Полякову более 50 тысяч евро вместе с процентами. Вовремя вернуть долг не смог, но назначил встречу кредитору, на которую приехал вместе со своим знакомым Александром Чайкой. В ходе этой встречи Полякова задушили удавкой и зарыли тело в лесополосе.
Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом А. Чайка частично признал вину, утверждая, что лишь помогал сообщнику в совершении преступления.

В ноябре судья Центрального суда Николаева принял решение об изменении меры пресечения А. Фильцеву с содержания в СИЗО на принудительное помещение в психиатрическую больницу. Связано было это с тем, что проведенная в Одессе вторая экспертиза состояния Фроленко показала, что он страдает психическим расстройством, нуждается и в лечении. Примечательно, что вывод первой экспертизы подозреваемого свидетельствовал о том, что Фильцев здоров.

После этого дело по непонятным причинам было передано в Заводский суд Николаева. Прокуратурой было подано ходатайство о продлении меры пресечения обоим подозреваемым. Заседание проводилось в закрытом режиме. Судья Вячеслав Кузьменко принял решение… освободить обоих обвиняемых из-под стражи. По информации источника в прокуратуре вся процедура подачи ходатайства была соблюдена. Решение суда — более чем непонятно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трое грузин, обвиняемых в жестоком нападении на фермера в Николаевской области, оказались на свободе. В последствие одного из них все же взяли под стражу. А двое других находятся в розыске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
-1

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 750 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины