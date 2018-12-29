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На Оболони в Киеве введен карантин из-за бешеного котенка
В Киеве выявили котенка, зараженного вирусом бешенства. Больного котенка нашли в Оболонском районе по ул. Полярной, 20-Д. Об этом сообщили в Оболонской районной государственной администрации.
В связи с этим эпидемиологи ввели карантинные ограничения на Минском массиве. Зоной повышенной опасности определен микрорайон между улицами Богатырской, Полярной, Калнышевского и Семьи Шовкоплясов. Карантин будет действовать 2 месяца.
Владельцам домашних животных, проживающих на данной территории, порекомендовали провести профилактическую прививку против бешенства.
Как писали «ФАКТЫ», в конце ноября в охотничьих угодьях Измаильского района (юг Одесской области) выявили больную бешенством красную лисицу. Накануне охотники подстрелили животное, затем в лаборатории провели соответствующий анализ. В Одесской области были начаты противоэпидемиологические мероприятия.
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