Джонни Депп поднял настроение детям с раковыми заболеваниями (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 28 декабря, знаменитый американский актер Джонни Депп вновь превратился в капитана пиратов Джека Воробья, чтобы навестить в клинике Института Кюри в Париже больных раком детей. 55-летний Депп предстал перед ребятишками в своей треуголке и потертом кафтане, часть его волос была заплетена в косички.

Напомним, в конце октября «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью с Деппом, в котором он признался, что часто приезжает к больным детям в разных странах, откликаясь на просьбы их родителей или врачей.

«Важнейшим аргументом для меня стали просьбы навестить больных детей. Обращались не к Джонни Деппу, а к Джеку Воробью! Причем делали это не только сами ребята, прикованные к больничной койке. Такие же просьбы поступали от их родителей и даже врачей. Понимаете, для них Джек Воробей стал реальным человеком! Тем, кто мог помочь, кому можно доверить свои печали, чья поддержка важна. Эти визиты в клиники… Слезы стоят в глазах, в горле комок, когда видишь детей, измученных совсем не детской болью. Но Джек Воробей никогда не плачет. Он же победил смерть! А значит, что и эти больные дети способны прогнать Костлявую! Когда держишь такого малыша за руку, говоришь ему, что с ним все будет в порядке, и видишь, как в его взгляде загорается искра надежды, как крепнет его рукопожатие, какими деньгами это можно измерить?! Есть только желание помочь. И если ужимки Джека Воробья могут победить в войне добра со злом, я готов оставаться в этом образе 25 часов в сутки. Я в долгу перед этими детьми, их родителями. Одна счастливая улыбка больного малыша и вздох облегчения его мамы и папы за спиной, готовых умереть вместо него, — это самый щедрый и дорогой гонорар для актера», — заявил Депп в интервью.

Поразительно, но студия Walt Disney приняла решение снимать продолжение «Пиратов Карибского моря» без Джонни. Один из руководителей кинокомпании Шон Бэйли официально заявил об этом в канун Рождества. В коротком интервью американскому изданию The Hollywood Reporter он подчеркнул: «Мы хотим дать „Пиратам“ новую энергию, наполнить их новой жизненной силой. Поэтому полностью меняем концепцию. Это настоящая перезагрузка всего проекта. Следующий фильм нельзя рассматривать как продолжение предыдущих пяти частей. Мы пригласили новых сценаристов и верим в них. Это Ретт Риз и Пол Верник. Они сделали обе части „Дэдпула“…»

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Джонни Депп сыграл Джека Воробья в пяти частях «Пиратов Карибского моря». Его персонаж стал самым любимым и самым узнаваемым героем этой киноэпопеи. При этом серия пользовалась значительным коммерческим успехом. Кассовые сборы от пяти частей собрали в мировом прокате 4 миллиарда 524 миллиона долларов. Поэтому решение руководства Walt Disney выглядит довольно странно.

Впрочем, у Джонни Деппа есть свое мнение на этот счет. Если хотите его узнать, читайте в «ФАКТАХ» полный текст эксклюзивного интервью: До Джека Воробья я был полным неудачником, — Джонни Депп

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