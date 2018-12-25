30 декабря 2018

Многим известно крылатое выражение «После нас хоть потоп». Но не многие знают, кому принадлежит авторство этих слов, довольно часто используемых в литературе, да и в быту тоже. Историки описывают, как впервые эта фраза была произнесена официальной фавориткой Людовика XV после получения им донесения с фронта о том, что французские войска в ходе Семилетней войны потерпели сокрушительное поражение при Росбахе. Маркиза де Помпадур, а именно она и была в то время официальной фавориткой короля, умела найти подход к королевскому сердцу не только в делах военных. Несмотря на свою молодость, но при этом всячески используя своё влияние, она вмешивалась во все наиважнейшие государственные дела. Описывая годы правления Людовика XV, историки называли его никчемным, ленивым и развратным, не раз подчеркивая, что страной в это время фактически управляла энергичная мадам де Помпадур.

А ведь поначалу у Жанны-Антуанетты Пуассон, дочери неудачливого финансового спекулянта Франсуа Пуассона, не все складывалось гладко. Прогорев на каких-то темных денежных операциях, отец будущей мадам де Помпадур был вынужден из Франции бежать. Отчим выбрал в женихи для красивой и к тому времени достаточно уже образованной девушки своего племянника, с которым она вскоре и повенчалась в парижской церкви Святого Евстафия.

Красота и живой ум юной обольстительницы, мало интересовавшейся своим мужем и большую часть времени проводившей в обществе блестящей молодёжи, быстро сделали ее весьма заметной в Париже. Знакомства с ней искал сам Вольтер. А опекавший ее банкир Жозеф Пари, желая продвинуться по службе, нашёл возможность представить красавицу самому королю. Людовик незадолго до этого расстался со своей фавориткой герцогиней де Шатору. И знакомство с очаровательной Жанной-Антуанеттой пришлось как нельзя кстати. Вскоре она заняла место официальной фаворитки короля и переселилась в Версаль. Ее комнаты были расположены как раз над королевскими покоями и были соединены с ними потайной лестницей. Вскоре Людовик подарил любимой фаворитке 6 гектаров Версальского парка, а также усадьбу Помпадур в области Лимузен. К последнему подарку прилагался и титул маркизы.

Ни одно назначение на высокие государственные посты отныне не проходило мимо маркизы. Она назначала министров, руководила строительством новых дворцов, покровительствовала писателям и художникам. Французскому бюджету роскошная жизнь королевской фаворитки за 20 лет ее пребывания при дворе обошлась в фантастическую сумму — 350 035 ливров. И это только по минимальным подсчетам.

Нам мадам де Помпадур интересна и тем, что родилась она в эти дни, 29 декабря 1721 года, и тем, что, покровительствуя искусству, лично участвовала в создании первых французских мануфактур по производству фарфора.

Любимым стилем маркизы де Помпадур был стиль рококо. Ее именем называли и высокую женскую прическу, и модную в то время обстановку в дорогих квартирах, и архитектурный стиль некоторых построек. Такой вот она была необычной женщиной, эта мадам де Помпадур.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.