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- 9:48 Слезы Олега Винника и свинка для Насти Каменской: чем запомнился суперфинал девятого сезона «Х-фактора»
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Слезы Олега Винника и свинка для Насти Каменской: чем запомнился суперфинал девятого сезона «Х-фактора» (видео)
Суперфинал девятого сезона «Х-фактора» (СТБ) состоялся в канун Нового года. За звание победителя и приз в один миллион гривен сражались два участника — подопечный Андрея Данилко Дима Волканов и группа «ZBSband», воспитанники Насти Каменской. Ровно неделю длилось зрительское голосование, но его результаты стали известны лишь в конце гала-шоу. В этот вечер на сцену «Х-фактора» вышли двенадцать участников прямых эфиров. Каждый исполнил свой лучший номер, превратив суперфинал в красочный концерт.
— Думаю, зрители за шесть эфиров нас уже изучили и каждый сделал свой выбор, — признался «ФАКТАМ» Дима Волканов. — Поэтому нам с ребятами из группы «ZBSband» уже никого не нужно удивлять. Мы лишь должны показать, что достойны финала и оказались в нем не просто так.
Первыми судейские места заняли наставники проекта — Настя Каменская и Дмитрий Шуров. Олег Винник и Андрей Данилко из-за пробок не успели вовремя попасть на прямой эфир.
— Я сегодня сама как праздник! — сказала Настя Каменских, поправляя роскошное, расшитое кружевами платье.
Суперфинал открыла «Щедрівка» в исполнении всех участников прямых эфиров проекта.
Первым из героев шоу на сцену вышел подопечный Дмитрия Шурова Марк Савин.
— Знаю, что Марк получил от проекта все, что хотел, — сказал Дмитрий.
Один из самых ярких участников шоу — подопечный Андрея Данилко Петр Гарасимов исполнил песню Юрия Рыбчинского и Игоря Поклада «Глаза на песке».
— Благодаря «Х-фактору» я стал путешествовать по стране, — признался Петр. — Если бы не проект, меня не увидели бы зрители. Это шоу меня осчастливило.
Подопечную Олега Винника Ольгу Жмурину в отсутствие наставника представил Дмитрий Шуров.
— Рыжая бестия! — назвал Дмитрий лучшую вокалистку девятого сезона.
Ольга, ставшая финалисткой проекта, исполнила на сцене хит Таяны «Шкода». В середине номера на сцене неожиданно появился Олег Винник и финал песни они исполняли уже вместе.
— Я попал в ужасную пробку! — признался Олег. — К тому же на трассе была авария. Но, слава Богу, все обошлось.
С вариацией из своих самых известных композиций на сцену «Х-фактора» вышел судья проекта Дмитрий Шуров.
— Спасибо публике, всем, кто делает «Х-фактор», — сказал Дмитрий. — Это настоящий толчок для того чтобы стать не только хорошим артистом, но и человеком.
— Сейчас будет рвань! — воскликнула Настя Каменских, представляя суперфиналистов, своих подопечных «ZBSband».
На сцене ребята представили один из своих лучших номеров — «Пацик хоче у Львов» — кавер-версию на хит «Мальчик хочет в Тамбов».
— Мы никогда не думали, что сможем выступать в прямых эфирах, — признались молодые артисты.
— Я очень соскучился по моей Полине, — сказал Олег Винник, представляя свою «космическую» подопечную, приехавшую из Беларуси, Полину Полонейчик.
Полина исполнила хит Кристины Соловий «Тримай».
— Я кайфанула на сцене, — сказала Полина после трогательного выступления. — Это совершенно другое ощущение, когда ты выходишь петь как гость, а не участник проекта.
— Дима, я тобой горжусь, — признался Андрей Данилко, представляя своего подопечного Диму Волканова.
В суперфинале Дима исполнил хит «Иванушки-интернешнл» «Тополиный пух».
— «Х-фактор» меня закалил, спасибо ему за это, — сказал Дима Волканов.
За время отсутствия на «Х-факторе» подопечные Насти Каменской группа «Jazzforacat» написала новую песню, премьера которой и состоялась во время гала-концерта.
— Вы стали для меня открытием сезона, — сказал Дмитрий Шуров. — У вас есть будущее!
— Я счастлив, что сегодня мы вышли на сцену в полном составе, — сказал «ФАКТАМ» солист группы Сергей Асафатов. — За прошедшую неделю мы записали две песни, премьера одной — «Неандертальцы» — состоялась на проекте.
С новым хитом «Peligroso» выступила на сцене судья «Х-фактора» Настя Каменских.
— Хочу представлять свою страну во всех уголках мира, — сказала Настя, обращаясь к залу и коллегам-судьям, которые танцевали во время ее выступления.
Перед выходом своего подопечного, Вани Ищенко, Андрей Данилко передал судьям проекта подарки от Филиппа Киркорова, поклонника украинского «Х-фактора», — фарфоровые фигурки свинок.
Иван исполнил хит Джорджа Майкла — одну из самых красивых постановок сезона — и авторскую песню под гитару.
— Моя мечта сбылась! — сказал Иван.
Вторым выходом на сцену Ольги Жмуриной стал номер на песню «Be my lover» La Bouche. Кстати, именно он открывал первый прямой эфир проекта.
— Мои богатыри, — представила Настя Каменских своих подопечных — одесскую группу «Дюк Тайм», исполнившую один из лучших номеров сезона — «Самба белого мотылька».
— Я очень хотел вернуться на «Х-фактор», — сказал «ФАКТАМ» Гарик Горяну из группы «Дюк Тайм». — Мы подружились со всеми ребятами и, на самом деле, никогда не чувствовали себя конкурентами.
— Ольга Цепкало стала украшением проекта! — сказал ее подопечный Дмитрий Шуров.
Ольга исполнила хит француженки Вайи Кон Диас «Нэй-на-нэ-на».
Финалист шоу Марк Савин вышел на сцену «Х-фактора» с одной из самых ярких песен проекта — «Я тебя люблю» Николая Носкова.
Маргарита Двойненко из команды Олега Винника призналась, что работает над сольным проектом и уже выпустила клип. На гала-концерте Марго исполнила хит «Плакала» группы «Kazka».
— Я благодарна «Х-фактору» за веру в себя, — сказала Марго и добавила, обращаясь к Виннику: — Я вас люблю!
Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» состоялась премьера песни Дмитрия Шурова «Айсберги».
— Спасибо всем участникам феерического сезона! — сказал Дмитрий Шуров.
— Лучший! — воскликнул Андрей Данилко, обращаясь к Дмитрию.
Финальным выходом группы «ZBSband» стала их авторская песня. Олег Винник признался, что ребята — его фавориты.
— Победа в шоу им нужна больше, чем Диме, — сказал свое мнение Винник.
Выступление Дмитрия Волканова закрыло девятый сезон «Х-фактора». Дима исполнил хит «Ласкового мая» «Ну что же ты».
— «Х-фактор», спасибо за сказку, которую ты нам подарил, — воскликнул Дима, вовлекая в свой танец весь зал. — Пусть мечты каждого сбываются!
Перед оглашением результатов ведущий шоу Андрей Бедняков обратился с экрана к бывшему руководителю СТБ Владимиру Бородянскому: «Спасибо вам за все! И за «Х-фактор».
Андрей зачитал новогоднее пожелание, которое до слез растрогало Олега Винника.
Для объявления результатов зрительского голосования на сцену «Х-фактора» вышли суперфиналисты и их наставники. Ведущий шоу Андрей Бедняков вскрыл конверт и объявил победителя — группу «ZBSband». Впервые за всю историю украинского «Х-фактора» главный приз оказался у музыкального коллектива.
Ребята — Богдан Буйлук и Владислав Онищенко — были в шоке, а Дмитрий Волканов не смог сдержать слез.
— Я счастлив, что попал сюда и осуществил свою мечту, — сказал со сцены Дмитрий. — Главное не победа, а участие. Я готовил себя к разным вердиктам, но не опускаю рук. Знаю, что у меня все получится.
— А я не расстроился, потому что у тебя все впереди, — сказал Андрей Данилко и подарил Диме мобильный телефон. — Теперь ты можешь звонить мне, твоему музыкальному отцу, в любое время.
Победители проекта спели юмористическую песню «Ты не медийный» и обратились ко всем зрителям: «Верьте в себя и будет вам счастье!»
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