Пророссийский президент Чехии потребовал от МИДа заклеймить Украину позором из-за Бандеры

Мир

Пророссийски настроенный президент Чехии Милош Земан, который посоветовал Украине легитимизировать российскую аннексию АР Крым путем финансовой или нефтегазовой компенсации, выступил со своим видением украинской истории. Он призвал правительство официально осудить «возвеличивание военных преступников» в Украине. Об этом в Twitter сообщил спикер президента Чехии Иржи Овчачек.

«Бандеровцы массово убивали поляков, евреев и чехов на Волыни. Министерство иностранных дел Чехии в ответ на возвеличивание бандеровцев в Украине трусливо молчит. Если бы это произошло в России, то уже были бы тысячи разных заявлений. Позор», — цитирует слова Овчачека «Европейская правда».

В ответ в МИД Чехии подчеркнули, что Украина должна сама решать вопросы собственной истории.

«У каждой страны есть сложные периоды истории, каждая страна должна сама с ними разобраться. Не работа дипломатов — оценивать или давать обзор истории, это работа историков, а не дипломатов», — приводит слова ведомства чешское издание Parlamentni Listy.

А глава МИДа Чехии Томаш Петршичек считает, что Украине придется самой справиться с «болезненными местами» своей истории.

«Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года», — подчеркнул Петршичек.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» , которыми воины ОУН-УПА признаны участниками войны за независимость Украины. К таковым относятся «лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) „Полесская Сечь“, Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и согласно Закона Украины „О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в XX веке“ признаны борцами за независимость Украины в XX веке». Международные суды не признавали этих организаций «военными преступниками», но с такими заявлениями постоянно выступает Москва.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине в последние годы растет признание заслуг ОУН-УПА перед украинским народом. Так, власти многих городов приняли решение наряду с государственным флагом поднимать черно-красный флаг ОУН-УПА.

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