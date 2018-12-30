Мир

Дорога не туда: в Украине рассказали, как Россия идет по пути СССР

Кремль времен Владимира Путина совершает ту же ошибку, которую совершил в свое время Кремль времен Михаила Горбачева. Так считает известный украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

«Одна из причин, по которой рухнул Союз, — это отсутствие фундаментальных исследований, позволивших корректировать политику и экономику. И когда Михаил Горбачев объявил перестройку, проблема отсутствия истории как науки, как мягкой силы, как зоны изучения общественных процессов и их отображения на уровне концептов, начавшаяся задолго до перестройки, стала очевидна в полной мере», — написала она в Facebook.

По мнению Яхно-Белковской, современная Россия проводит «Перестройку-2».

«Перестройка-2 (на ура-патриотизме, войне, „прогрессивном“ изоляционизме), которую де-факто ведет Кремль, хоть и ориентирована на обратный эффект — не на либерализацию, а на сокращение свобод — дублирует те же ошибки. Если в советское время история была не столько наукой, сколько частью идеологии, то история, как и изучение общественного мнения в современной России, — это пропаганда. Процессы в обществе не только не изучаются, но и прививается мысль, что все хорошо, типа „правильной дорогой идем товарищи“, хотя эта дорога (имею в виду аннексию Крыма и войну на Донбасс) в принципе не туда», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в самой России звучали мнения, что ее ждет судьба СССР. Так, бывший вице-премьер-министр РФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, что Кремлю стоит отвлечься от внешней политики и сосредоточиться на внутренних проблемах, иначе Россия может развалиться, как когда-то рухнул СССР.

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