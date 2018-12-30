Происшествия

В Тернопольской области шестиклассница умерла во время новогоднего представления в школе

В Тернопольской области школьница умерла во время новогоднего утренника. Она потеряла сознание и умерла прямо на сцене. Трагедия произошла в селе Барыш Бучацкого района 28 декабря. Об этом написал депутат Бучачского горсовета Анатолий Дубина.

«28 декабря 2018 года в Барышской ООШ I-III ст. скоропостижно скончалась ученица этой школы», — написал он.

По его словам, 28 декабря в школе проводились мероприятия к новогодне-рождественских праздников, ученики 5−8 классов проводили новогодний утренник до 14:00 и Даша, ученица 6 класса принимала активное участие. С 15:00 начался новогодний праздник для учащихся 9−11 кл и Даша была на этом празднике в качестве зрителя. Когда пригласили желающих на сцену, Даша обнаружила желание и выйдя на сцену сразу потеряла сознание.

Учитель и один из родителей вынесли Дашу из помещения на свежий воздух. Оказывали помощь медсестры, делали все возможное. Районная скорая помощь забрала девочку уже в состоянии клинической смерти.

В Тернополе будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Броварах под Киевом в одной из школ чуть не умерла ученица. Придя на урок физкультуры, девочке со 2-го класса стало очень плохо и она потеряла сознание. Учитель физкультуры, подхватив девочку на руки, отнес ее в медпункт. В это время, у девочки пропал пульс и она перестала дышать. Медсестра начала делать массаж сердца и искусственное дыхание. Слава Богу и медсестре, сердце забилось и девочку удалось спасти.

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