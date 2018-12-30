- 16:35 Семьи военнопленных украинских моряков получили от государства по 100 тысяч гривен
- 16:30 Странную смерть экологического активиста под Харьковом объявили суицидом и закрыли дело об убийстве
- 16:22 Одноклубник Ярмоленко приехал на свадьбу сестры жены в спортивном костюме
- 16:14 Россияне построили неисправный забор на границе с Крымом
- 15:59 Режим отстранят: в Москве предрекли масштабную революцию в России
- 15:33 Победительница конкурса «Мисс Африка» загорелась на сцене
- 15:22 В Тернопольской области шестиклассница умерла во время новогоднего представления в школе
- 15:10 Правозащитники рассказали о приговорах крымчанам за уклонение от службы в российской армии
- 14:53 Элина Свитолина рассказала о своих целях на следующий сезон
- 14:38 В Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть жертвы
В Тернопольской области шестиклассница умерла во время новогоднего представления в школе
В Тернопольской области школьница умерла во время новогоднего утренника. Она потеряла сознание и умерла прямо на сцене. Трагедия произошла в селе Барыш Бучацкого района 28 декабря. Об этом написал депутат Бучачского горсовета Анатолий Дубина.
«28 декабря 2018 года в Барышской ООШ I-III ст. скоропостижно скончалась ученица этой школы», — написал он.
По его словам, 28 декабря в школе проводились мероприятия к новогодне-рождественских праздников, ученики 5−8 классов проводили новогодний утренник до 14:00 и Даша, ученица 6 класса принимала активное участие. С 15:00 начался новогодний праздник для учащихся 9−11 кл и Даша была на этом празднике в качестве зрителя. Когда пригласили желающих на сцену, Даша обнаружила желание и выйдя на сцену сразу потеряла сознание.
Учитель и один из родителей вынесли Дашу из помещения на свежий воздух. Оказывали помощь медсестры, делали все возможное. Районная скорая помощь забрала девочку уже в состоянии клинической смерти.
В Тернополе будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Броварах под Киевом в одной из школ чуть не умерла ученица. Придя на урок физкультуры, девочке со 2-го класса стало очень плохо и она потеряла сознание. Учитель физкультуры, подхватив девочку на руки, отнес ее в медпункт. В это время, у девочки пропал пульс и она перестала дышать. Медсестра начала делать массаж сердца и искусственное дыхание. Слава Богу и медсестре, сердце забилось и девочку удалось спасти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм