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Режим отстранят: в Москве предрекли масштабную революцию в России
России предрекают масштабный политический кризис и «перезагрузку» власти с отстранением от руля нынешних правителей. Такой прогноз озвучил известный историк и политический аналитик, профессор МГИМО Валерий Соловей.
По прогнозам Соловья, революционные события в России начнутся в конце 2019-го, а масштабный политический кризис затянется на два-три года. Это будет очень тяжелый период, который закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.
Самые яркие цитаты из лекции профессора Солоья приводит издание «Русский монитор». По словам историка, сейчас Россия замерла в ожидании, люди чувствуют предстоящие грозные события, и «ведут себя как животные перед землетрясением».
По мнению историка, в России назревает революционная ситуация, вызванная неадекватностью и непрофессионализмом находящейся у власти правящей группировки. При этом в сознании россиян уже произошел необратимый сдвиг, то есть конфликта между властью и населением не избежать.
По прогнозам Соловья, революционные события не приведут ни к гражданской войне, ни к распаду России, поскольку силовые структуры будут защищать не власть имущих, а самих себя. В то же время, профессор прогнозирует, что судьба нынешних хозяев России, скорее всего, будет незавидной.
Напомним, ранее профессор Соловей поделился страхами российской верхушки. По словам историка, в окружении Владимира Путина нарастает ощущение, что ситуация в стране выходит из-под контроля. А люди, когда-то формировавшие «путинское большинство», теперь превращаются в «новых недовольных».
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