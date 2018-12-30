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Украина

Украинские военные отправили на оккупированную территорию креативное поздравление с Новым годом (видео)

19:44 30 декабря 2018   125
бригада
Инф. «ФАКТОВ»

10-я горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Вооруженных Сил Украины придумала креативное поздравление для проукраински настроенных жителей оккупированных территорий. Чтобы поздравить украинцев с новым годом, воины отправили в сторону оккупированного Луганска флаг Украины из синих и желтых воздушных шаров.

«Ветер дует в сторону Луганска. Самое время поздравить тех, кто живет на оккупированной территории и с надеждой ждет возвращения Украины. Верьте, так будет! А тем, кто так не думает, напоминаю, что так будет!», — сказали воины.

Напомним, ко Дню Независимости Украины на оккупированные территории также отправлялись сине-желтые флаги, а сами жители оккупированных городов разместили в людных местах патриотические баннеры.

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