Уроженка Львова стала чемпионкой мира по шахматному блицу

Спорт

В российском Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу — шахматной игре, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время (до трех минут в партии).

У мужчин лучшим стал действующий обладатель шахматной короны, сильнейший гроссмейстер мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 17 очков из 21 возможного. Всего на 0,5 очка отстал от 28-летнего Карлсена поляк Кшиштоф Дуда, третьим стал Хикару Накамура из Японии (14,5).

У женщин чемпионское звание завоевала Екатерина Лагно (29-летняя гроссмейстер родилась во Львове, но в 2014 году сменила гражданство на российское), которая по итогам 17 туров набрала 13,5 очков. Второе место досталось Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (13), третьей стала китаянка Лей Тинцзе (12,5).

Что касается украинцев, то у мужчин Антон Коробов и Александр Зубов, набравшие по 13 очков, заняли 17-е и 23-е места соответственно (из 202 участников). У женщин из 125 участниц восемь представляли нашу страну: Анна Ушенина заняла 7-е место (11,5 очков), Инна Гапоненко — 11-е (11), Анна Музычук — 12-е (11), Наталья Букса — 37-е (9,5), Мария Музычук — 49-е (9), Наталья Жукова — 66-е (8,5), Ирина Петрова — 87-е (7,5) и Диана Арутюнова — 90-е (7,5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинку Марию Музычук в финал чемпионата мира по шахматам не пустила уроженка Львова.

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