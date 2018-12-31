- 7:54 Козерог воплотит заветное желание, а Стрельцу поможет интуиция: гороскоп на неделю
- 7:51 В России взорвался многоэтажный дом: первые фото и видео с места ЧП
- 7:27 Жирафы попали в список видов под угрозой исчезновения
- 6:46 ''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе
- 4:03 В центре Киева столкнулись военный автобус и представительский Mercedes
- 2:50 Украинскому адвокату запретили представлять интересы истцов в ЕСПЧ
- 23:55 В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники
- 23:51 Всех военных в Украине обеспечат служебным жильем, — Полторак
- 22:17 На телевидении в 2018 году стало рекордно мало российского контента
- 21:55 Люди гибнут на блокпостах: на Донбассе оккупанты устроили проблемы выезжающим
''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе
Самая разыскиваемая террористка в мире «Белая вдова», известная также под именем Саманта Льюэйтвейт, готовит нападения по всему миру. К такому выводу пришла британская разведка, которая выяснила, что преступница скрывается в Йемене, передает Daily Mail.
В Соединенном Королевстве уверены, что в скором времени смогут задержать цель № 1, несмотря на то, что она под защитой боевиков из «Аш-Шабаб». По данным источников, террористка перебралась в Йемен после того, как участвовала в нападениях в Кении и Сомали.
По некоторым данным, она недавно была в Дубае. Уточняется, что Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели она получила прозвище «Белая вдова», когда была на восьмом месяце беременности.
В столице Сомали устроили мощный двойной теракт: 15 жертв, среди раненых — журналисты и замгубернатора
Сейчас Льюэйтвейт является матерью четверых детей, третий и четвертый были рождены от йеменских террористов. Ее подозревают в ряде крупных терактов. В частности, в Найроби в 2013 году, когда при взрыве в торговом центре погиб 71 человек.
Есть информация, что террористка могла сменить внешность и набрать лишний вес, чтобы слиться с толпой.
По данным разведки, она вербовала женщин-смертниц для нападения на популярные курорты по всему миру. Потенциальные цели для ее атак — Великобритания, Греция, Турция, Кипр, испанские Коста и Канарские острова.
''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе. изображением
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Британии предупредили, что «Аль-Каида» начала осваивать технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты в Европе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм