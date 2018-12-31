''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе

Мир

Самая разыскиваемая террористка в мире «Белая вдова», известная также под именем Саманта Льюэйтвейт, готовит нападения по всему миру. К такому выводу пришла британская разведка, которая выяснила, что преступница скрывается в Йемене, передает Daily Mail.

В Соединенном Королевстве уверены, что в скором времени смогут задержать цель № 1, несмотря на то, что она под защитой боевиков из «Аш-Шабаб». По данным источников, террористка перебралась в Йемен после того, как участвовала в нападениях в Кении и Сомали.

По некоторым данным, она недавно была в Дубае. Уточняется, что Льюэйтвейт была женой террориста Джермейна Линдсея, который устроил теракт в лондонском метро в 2005 году. После его гибели она получила прозвище «Белая вдова», когда была на восьмом месяце беременности.

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Сейчас Льюэйтвейт является матерью четверых детей, третий и четвертый были рождены от йеменских террористов. Ее подозревают в ряде крупных терактов. В частности, в Найроби в 2013 году, когда при взрыве в торговом центре погиб 71 человек.

Есть информация, что террористка могла сменить внешность и набрать лишний вес, чтобы слиться с толпой.

По данным разведки, она вербовала женщин-смертниц для нападения на популярные курорты по всему миру. Потенциальные цели для ее атак — Великобритания, Греция, Турция, Кипр, испанские Коста и Канарские острова.

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