- 7:54 Козерог воплотит заветное желание, а Стрельцу поможет интуиция: гороскоп на неделю
- 7:51 В России взорвался многоэтажный дом: первые фото и видео с места ЧП
- 7:27 Жирафы попали в список видов под угрозой исчезновения
- 6:46 ''Белая вдова'' готовит массовые теракты: в Британии предупредили мир об угрозе
- 4:03 В центре Киева столкнулись военный автобус и представительский Mercedes
- 2:50 Украинскому адвокату запретили представлять интересы истцов в ЕСПЧ
- 23:55 В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники
- 23:51 Всех военных в Украине обеспечат служебным жильем, — Полторак
- 22:17 На телевидении в 2018 году стало рекордно мало российского контента
- 21:55 Люди гибнут на блокпостах: на Донбассе оккупанты устроили проблемы выезжающим
В России взорвался многоэтажный дом: первые фото и видео с места ЧП
В России в центре Магнитогорска прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. После взрыва один из подъездов обрушился: плиты перекрытий сложились как карточный домик.
Взрыв был такой силы, что волной выбило окна в соседних домах.
ЧП случилось около шести часов утра. Из-за обрушения пострадали 48 квартир — с третьего по седьмой этаж. Под завалами остались люди. Уже известно о троих погибших — двух взрослых и ребенке. Более 10 человек извлечены из-под обломков.
Официальная причина взрыва уже объявлена. Считается, что к ЧП привела утечка бытового газа.
Напомним, 16 декабря в России в городе Вологда обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Тогда причиной взрыва также назывался бытовой газ. Осенью текущего года из-за взрыва газового баллона в квартире была разрушена часть многоэтажки в Кишиневе.
Фото magcity74.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм