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Мир

В России взорвался многоэтажный дом: первые фото и видео с места ЧП

7:51 31 декабря 2018   538
магнитогорск
Инф. «ФАКТОВ»

В России в центре Магнитогорска прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. После взрыва один из подъездов обрушился: плиты перекрытий сложились как карточный домик.

Взрыв был такой силы, что волной выбило окна в соседних домах.

магнитогорск

ЧП случилось около шести часов утра. Из-за обрушения пострадали 48 квартир — с третьего по седьмой этаж. Под завалами остались люди. Уже известно о троих погибших — двух взрослых и ребенке. Более 10 человек извлечены из-под обломков.

магнитогорск

Официальная причина взрыва уже объявлена. Считается, что к ЧП привела утечка бытового газа.

магнитогорск

Напомним, 16 декабря в России в городе Вологда обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Тогда причиной взрыва также назывался бытовой газ. Осенью текущего года из-за взрыва газового баллона в квартире была разрушена часть многоэтажки в Кишиневе.

Фото magcity74.ru

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