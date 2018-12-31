Мир

Обрушение жилого дома в Магнитогорске: появились новые детали и видео

В России в Магнитогорске продолжают разбирать завалы на месте взрыва и обрушения многоэтажного дома. Подтверждена гибель троих человек (двух взрослых и ребенка), судьба еще 79 жильцов дома остается неизвестной.

В 48 квартирах, пострадавших от взрыва, проживали 110 человек. 12 пострадавшим понадобилась помощь медиков, четверо госпитализированы.

Из непострадавшей части дома эвакуированы около 60 человек. Здание могут признать непригодным для проживания.

Напомним, взрыв в доме прогремел около 6 часов утра. Причиной уже признали утечку бытового газа. Дом был построен в начале 70-х годов прошлого века.

Ранее из-за утечки бытового газа пострадал многоэтажный жилой дом в Вологде, а до этого — многоэтажка в Усть-Куте.

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