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Полярники в Антарктиде тепло поздравили украинцев с Новым годом (видео)
Украинские полярники в Антарктиде поздравили украинцев с Новым годом ярким видео, которое они записали на станции им. Академика Вернадского.
Среди прочего они пожелали соотечественникам, чтобы каждая украинская семья смогла посетить украинский Крым и вспоминать события на Донбассе, как страшный сон.
«Чтобы в жизни каждого украинца, было больше светлых дней, чем мрачных … Чтобы семьи были в изобилии, согретые теплом и любовью … Чтобы каждая украинская семья смогла посетить украинский Крым и только вспоминать, как страшный сон события на Донбассе … Казачьего здоровья, искренних людей. С наступающим Новым годом! Слава Украине!», — говорится в поздравлении.
Отметим, что в Антарктиде сейчас лето и температура на станции (расположена на острове Галиндез в пяти километрах от ледового материка) плюсовая. .
Напомним, ранее украинцев поздравили с Новым годом украинские воины с передовой на Донбассе.
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