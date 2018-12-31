Украинка Цуренко успешно преодолела первый круг турнира в Брисбене (видео)

Спорт

Украинская теннисистка Леся Цуренко (27-я ракетка в мировом женском рейтинге) успешно преодолела первый круг турнира в австралийском Брисбене, которым открывается новый сезон-2019.

Соперницей нашей соотечественницы была румынка Михаэла Бузарнеску (24-я). Ранее теннисистки дважды в 2018 году встречались между собой, и в обоих случаях — в январе в Хобарте и в феврале в Дохе — сильнее оказывалась Бузарнеску. На этот раз украинка продемонстрировала, что подошла к старту сезона в отличной форме, и просто разбила оппонентку в двух сетах — 6:0, 6:2. За выход во второй круг, где Цуренко встретится с австралийкой Кимберли Биррелл (283-я), наша соотечественница заработала 12 705 долларов призовых.

Напомню, что три украинки — Даяна Ястремская (58-я), Марта Костюк (119-я) и Катерина Козлова (98-я) — успешно преодолели первый раунд квалификации турнира в Брисбене, но синхронно вылетели после второго круга. Лучшая же теннисистка нашей страны Элина Свитолина (4-я), которая является действующей победительницей турнира, стартует сразу со второго раунда, где ее соперницей станет или белоруска Александра Соснович (именно эту теннисистку одесситка обыграла в прошлогоднем финале в Брисбене), или россиянка Анастасия Потапова, успешно преодолевшая квалификацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина рассказала о своих целях на следующий сезон.

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