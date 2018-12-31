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Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение и понесли потери
С начала суток, 31 декабря, российско-террористические войска трижды нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения, при этом они дважды применили тяжелое вооружение, запрещенное «минскими договоренностями». Такую оперативную информацию обнародовал пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.
В частности, огонь из минометов калибра 120 мм оккупанты открывали по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское, а из минометов калибра 82 мм били в районе поселка Крымское на Луганском направлении.
Среди украинских военных есть потери — двое наших защитников были ранены.
У боевиков, по данным разведки, есть двое убитых и трое раненых.
«Ситуация в районе проведения ООС остается под контолем украинских военных», — говорится в сообщении.
Напомним, боевики на Донбассе привлекают к войне против ВСУ собственных детей.
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