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Новогоднее чудо: во Львове студент выжил после 25 ножевых ранений
Во Львове перед Новым годом произошло настоящее чудо — вышел из трехнедельной комы 21-летний студент «Львовской политехники», получивший 25 ножевых ранений в шею. Как рассказал хирург Львовской городской больницы скорой помощи Олег Зубенко журналисту ZАXID.NET, многичисленные колото-резаные раны он обнаружил на лице, груди и руках пациента.
«То, что я увидел, свидетельствовало о том, что пациента жестоко убивали. На шее было пять или шесть ран и одна из них глубокая, смертельно опасная, с повреждением сонной артерии. З такими ранами большинство людей умирает на месте происшествия», — сообщил хирург.
КТ-ангиографию показала, что поврежденная у самого черепа сонная артерия повреждена на 70% и держится только на задней стенке, но не кровоточит, потому что на месте повреждения образовался сгусток крови и перекрыл сосуд.
Повреждена была именно та артерия, которая питает мозг, поэтому парень перенес еще и инсульт.
«Чудо не только в том, что парень выжил, но и в том, что у него очень быстро восстанавливаются все основные функции — он говорит, помнит все, что с ним произошло», — говорит хирург.
По его словам, раны, которые могли стоить ему жизни, Юрию нанес сосед по комнате, первокурсник. В роковой день он начал расспрашивать у старшего товарища, который сидел за ноутбуком, как учиться в вузе и в какой-то момент внезапно схватился за нож.
Напомним, в Виннице 31 декабря нашли мертвыми членов целой семьи, включая двоих детей. У всех обнаружены черепно-мозговые травмы.
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