Трагедия в Магнитогорске: число погибших продолжает расти

Мир

Во вторник, 1 января, оперативный штаб на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявил об обнаружении тела восьмого погибшего. Труп еще не извлекли. Известно, что речь идет о взрослом человеке.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 31 декабря 2018 года около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. По официальной версии, произошел взрыв бытового газа. Всего в зоне обрушения проживало 120 человек. Из-под завалов в течение суток извлекли тела семи погибших и пяти пострадавших. Пострадавшие были госпитализированы.

Тела пяти погибших уже опознали. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура. По его словам, родственникам погибших помогут с организацией похорон. Людям, которые лишились квартир, предоставят временное жилье.

По-прежнему неизвестна судьба 36 человек, проживавших в разрушенных взрывом квартирах. Однако поиск пропавших без вести пришлось приостановить примерно на сутки. Решение приняла правительственная комиссия в связи с угрозой обрушения стены седьмого этажа пострадавшего от взрыва дома. Ее демонтаж как раз и должен занять 24 часа. После этого поисковая операция будет продолжена.

Тем временем в городе Орск Оренбургской области в новогоднюю ночь произошел пожар в жилом доме. Погибли семь человек: молодые супруги и трое их маленьких детей в возрасте пяти месяцев, четырех и шести лет, а также мужчина и женщина, которые пришли к ним в гости встречать Новый год. Причина пожара устанавливается.

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