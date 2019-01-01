Во Франции всю новогоднюю ночь людей снимали вертолетом со сломавшегося аттракциона (фото, видео)

Мир

Всю новогоднюю ночь в городе Ренн (Франция) шла спасательная операция из-за инцидента на популярном аттракционе в парке имени Шарля де Голля. Аттракцион называется Bombermaxx, сообщает Francrbleu.fr. Он состоит из двух гондол, которые по очереди поднимаются по окружности на высоту 60 метров, а потом резко летят вниз со скоростью 94 километра в час.

Из-за технической поломки, которая произошла примерно в 21:30 по местному времени 31 декабря 2018 года, одна из гондол застряла на высоте 52 метра. В ней находились восемь человек, в том числе пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

Спасательная операция началась через полчаса. Прибыла пожарная машина. Однако ее лестницы хватило только, чтобы подняться на 30 метров. Спасатели пришли к выводу, что будет слишком опасно пытаться преодолевать оставшиеся 22 метра по конструкции аттракциона.

После этого было принято решение вызвать спасательный вертолет. Dragon 50 прибыл в 23:45. Но на протяжении еще почти пяти часов спасатели примеривались к тому, чтобы безопасно снимать попавших в беду людей. Наконец, в 04:30 их начали по одному забирать из гондолы. В общей сложности люди просидели наверху девять с половиной часов. К счастью, никто не пострадал. На земле их встречали с шампанским.

Le sauveteur a pu accéder à la nacelle pic.twitter.com/G50K5ArZf5 — FB Armorique (@bleuarmorique) 31 декабря 2018 г.

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