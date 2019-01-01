Экс-футболист юношеской сборной Англии осужден за избиение девушки на парковке (видео)

Спорт

Бывший футболист «Астон Виллы» и юношеской сборной Англии (U-17) Риккардо Колдер получил тюремный срок по итогам рассмотрения дела, связанного с избиением 22-летним спортсменом девушки на парковке в Бирмингеме, произошедшим еще в мае 2018 года. За решеткой спортсмен проведет следующие девять месяцев.

После оглашения судьей приговора стало доступно видео, на котором видны детали инцидента. Два автомобиля приехали на парковку практически одновременно. Колдер вышел из своего авто и начал что-то высказывать девушке, которая находилась за рулем, после чего та резко отъехала чуть назад и на полной скорости врезалась в машину экс-футболиста. Риккардо не потерпел подобной выходки, и через открытое окно стал избивать ее, нанося удары руками, а потом открыл дверь и стал бить ногами, что привело к множеству ушибов на лице, а также перелому пальца и психической травме.

Отмечу, что Колдер является воспитанником «Астон Виллы». Правда, за родную команду на взрослом уровне не выступал, играя на правах аренды за шотландский «Данди» и клубы английских низших дивизионов. С 2017 года футболист, который в 2012-м выступал за юношескую сборную Англии (U-17), был игроком шотландского «Инвернесса», но в ноябре клуб расторгнул с ним контракт после того, как Риккардо был признан виновным в избиении девушки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-форварда «Арсенала» и «Ювентуса», забивавшего «Динамо», приговорили к 50 суткам ареста за избиение таксиста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter