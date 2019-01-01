- 15:29 История со спасением младенца в Магнитогорске получила неожиданное продолжение
- 15:27 Блестящая Ани Лорак засветилась в объятиях леопардового Киркорова
- 15:20 Оккупанты придумали сомнительный план водоснабжения Крыма
- 15:11 За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский?
- 15:00 В Одесской области пенсионер, пытаясь пролезть под поездом, лишился ноги
- 14:57 У Рики Мартина родился третий ребенок
- 14:41 В Днепре едва не повторилась харьковская трагедия: авто вылетело на тротуар с пешеходами
- 14:38 Ужасный новогодний таран на Николаевщине: среди восьми погибших — трое детей
- 14:28 Экс-футболист юношеской сборной Англии осужден за избиение девушки на парковке
- 14:20 Новогоднее чудо: из-под завалов дома в Магнитогорске достали живого младенца
История со спасением младенца в Магнитогорске получила неожиданное продолжение (видео)
Во вторник, 1 января, в больницу в Магнитогорске, куда доставили младенца, найденного под завалами обрушившегося многоквартирного дома, приехали его родители. Они оказались в числе выживших в результате трагедии, произошедшей 31 декабря. Как уже сообщали «ФАКТЫ», взрыв бытового газа повлек за собой обрушение целого подъезда. В квартирах, которые оказались разрушены, проживали 120 человек. Найдены тела восьми погибших. Достали живыми из-под завалов шестерых, в том числе 10-месячного младенца и 13-летнего мальчика. Остается неизвестной судьба 35 человек. Их поиск пришлось приостановить почти на 24 часа из-за угрозы обрушения стены седьмого этажа. Ее решено демонтировать.
Министерство здравоохранения России сообщило, что спасенный младенец находится в тяжелом состоянии. У него выявлена закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, малыш серьезно обморожен. Он сутки пролежал на 30-градусном морозе. Выжил только потому, что был хорошо укутан.
Выяснилось, что семья мальчика тоже спаслась — маме со вторым ребенком, которому три года, удалось самостоятельно выбраться из-под завалов прямо во время обрушения. Младший спал в кроватке, и женщина не успела за ним вернуться.
По данным местного портала 74.ru, ребенка обнаружили после того, как спасательную операцию решено было приостановить. Издание приводит слова очевидца: «Собаки залаяли сначала, затем спасатели услышали плач. Начали раскапывать…»
Также в тяжелом состоянии находится один из спасенных взрослых. Его подключили к системе искусственного дыхания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 748 мм