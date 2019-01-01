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Мир

История со спасением младенца в Магнитогорске получила неожиданное продолжение (видео)

15:29 1 января 2019   135
Спасатель несет найденного младенца
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 1 января, в больницу в Магнитогорске, куда доставили младенца, найденного под завалами обрушившегося многоквартирного дома, приехали его родители. Они оказались в числе выживших в результате трагедии, произошедшей 31 декабря. Как уже сообщали «ФАКТЫ», взрыв бытового газа повлек за собой обрушение целого подъезда. В квартирах, которые оказались разрушены, проживали 120 человек. Найдены тела восьми погибших. Достали живыми из-под завалов шестерых, в том числе 10-месячного младенца и 13-летнего мальчика. Остается неизвестной судьба 35 человек. Их поиск пришлось приостановить почти на 24 часа из-за угрозы обрушения стены седьмого этажа. Ее решено демонтировать.

Министерство здравоохранения России сообщило, что спасенный младенец находится в тяжелом состоянии. У него выявлена закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, малыш серьезно обморожен. Он сутки пролежал на 30-градусном морозе. Выжил только потому, что был хорошо укутан.

Выяснилось, что семья мальчика тоже спаслась — маме со вторым ребенком, которому три года, удалось самостоятельно выбраться из-под завалов прямо во время обрушения. Младший спал в кроватке, и женщина не успела за ним вернуться.

По данным местного портала 74.ru, ребенка обнаружили после того, как спасательную операцию решено было приостановить. Издание приводит слова очевидца: «Собаки залаяли сначала, затем спасатели услышали плач. Начали раскапывать…»

Также в тяжелом состоянии находится один из спасенных взрослых. Его подключили к системе искусственного дыхания.

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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