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Мир

В центре Токио последователь запрещенной секты умышленно совершил наезд на пешеходов

15:54 1 января 2019   66
Место наезда на пешеходов
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

За 10 минут до наступления Нового года в центре Токио был совершен умышленный наезд на пешеходов. Травмы получили девять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Полиция арестовала виновного. Им оказался 21-летний Кацухиро Кусакабе. Он дал первые показания. Как оказалось, молодой человек действовал сознательно и заранее планировал наезд.

Он приехал в Токио из Осаки, где взял в аренду минивэн. В автомобиле находились канистры с бензином, которые Кусакабе намеревался поджечь после наезда. К счастью, он не успел это сделать, иначе пострадавших было бы гораздо больше.

Кацухиро объяснил мотив. Оказалось, что он преклоняется перед запрещенной сектой «Аум Синрике», члены которой в 1995 году провели террористическую атаку в токийском метро. Тогда погибли 13 человек, более 5 000 отравились зарином, который использовали сектанты.

В июле 2018 года 13 членов «Аум Синрике» во главе с их лидером Секо Асахарой были казнены по решению суда. Кусакабе заявил, что своими действиями хотел привлечь внимание общественности к несправедливому, по его мнению, приговору.

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