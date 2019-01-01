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"Дед, вали уже на пенсию": новогоднее обращение Путина возмутило россиян (фото, видео)
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к соотечественникам потерпело полное фиаско, если судить по реакции на него в соцсетях.
Официальное видео выступления Путина, опубликованное на странице российского «Первого канала» в Facebook, всего за два часа получило 75 тысяч дислайков и волну негативных комментариев, после чего владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии, сообщила на своей странице в соцсети журналист издания The Insider Russia Анастасия Кириленко.
Однако до отключения журналистка успела сделать скриншот страницы с негативными комментариями пользователей.
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Отметим, ранее крайне негативную оценку россиян получила большая декабрьская пресс-конференция властелина Кремля, часть которой была посвящена Украине.
Как сообщали «ФАКТЫ», известный историк и политический аналитик, профессор МГИМО Валерий Соловей предрек России масштабный политический кризис и отстранение Путина от власти. По его словам, революционные события в России начнутся в конце 2019 года.
Фото с сайта achtungpartisanen.ru
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