"Дед, вали уже на пенсию": новогоднее обращение Путина возмутило россиян (фото, видео)

Мир

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к соотечественникам потерпело полное фиаско, если судить по реакции на него в соцсетях.

Официальное видео выступления Путина, опубликованное на странице российского «Первого канала» в Facebook, всего за два часа получило 75 тысяч дислайков и волну негативных комментариев, после чего владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии, сообщила на своей странице в соцсети журналист издания The Insider Russia Анастасия Кириленко.

Однако до отключения журналистка успела сделать скриншот страницы с негативными комментариями пользователей.

Отметим, ранее крайне негативную оценку россиян получила большая декабрьская пресс-конференция властелина Кремля, часть которой была посвящена Украине.

Как сообщали «ФАКТЫ», известный историк и политический аналитик, профессор МГИМО Валерий Соловей предрек России масштабный политический кризис и отстранение Путина от власти. По его словам, революционные события в России начнутся в конце 2019 года.

Фото с сайта achtungpartisanen.ru

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