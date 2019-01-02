Происшествия

ДТП в центре Киева с участием полиции: все ехали на зеленый

Первый день Нового 2019 едва не закончился потерями в рядах полиции. Пострадали двое правоохранителей, характер их травм сейчас уточняется.

Около полуночи на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской не смогли мирно разминуться патрульная машина и мощный Range Rover.

Предварительно известно, что правоохранители двигались в сторону Саксаганского, Range в направлении центра города.

Светофоры в это время работали, так что остается только установить кто из водителей двигался на запрещающий сигнал. На месте столкновения обе стороны заверяли, что ехали соблюдая правила.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 января около 11:00 в Казанковском районе, на участке трассы Н-11 (Николаев — Днепропетровск) в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли восемь человек.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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